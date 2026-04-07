Rescataron a un niño enfermo en Gualeguay tras quedar aislado por caminos anegados

Un operativo de emergencia permitió rescatar a un niño en Gualeguay que había quedado aislado junto a su familia en una zona rural, debido a las intensas lluvias que volvieron intransitables los caminos.

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en el Séptimo Distrito del departamento Gualeguay, donde el menor, de cinco años, presentaba un cuadro de fiebre alta y necesitaba atención médica urgente.

Ante la imposibilidad de trasladarlo por medios propios, se solicitó asistencia a la Policía y a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, que desplegaron un operativo para llegar hasta el lugar.

Un camino intransitable por las lluvias

Las precipitaciones registradas desde primeras horas del día complicaron el acceso a la zona, ubicada a unos 20 a 25 kilómetros de la Ruta 11.

El estado del terreno, completamente anegado y con barro, impedía cualquier tipo de circulación convencional, lo que obligó a intervenir con recursos especiales.

Operativo de rescate en Gualeguay.

En ese contexto, los equipos de emergencia organizaron el rescate para garantizar el traslado del menor en el menor tiempo posible.

El operativo de rescate

Alrededor del mediodía, una dotación de bomberos llegó al lugar y trabajó en conjunto con efectivos policiales del Séptimo Distrito.

Para avanzar por el terreno, utilizaron vehículos adaptados que permitieron sortear las dificultades del camino y acceder hasta el domicilio del niño.

Mientras tanto, una ambulancia permanecía en la zona asfaltada, aguardando el traslado desde el sector rural.

Una vez rescatado, el niño fue llevado hasta la ambulancia y trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay. En el centro de salud recibió atención médica y quedó bajo observación debido al cuadro febril que presentaba.