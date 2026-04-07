Temporal de Tucumán: apicultor rescató más de 300 animales atrapados en el barro

Cuando el agua comenzó a subir en Tucumán, Víctor Bordallo, un apicultor de 51 años de Famaillá, no imaginó lo que pasaría después. Gran parte de la provincia se inundó tras el temporal del 11 de marzo, lo que llevó a muchas personas –especialmente en el sur de la provincia– a evacuar sus casas.

Víctor perdió varias de sus colmenas ubicadas en la zona rural de La Madrid, le cuenta a Clarín que con el correr de los días la situación empeoró en todo Tucumán.

Las inundaciones no cesaron y, de hecho, el primer fin de semana de abril se cobraron la vida de tres personas: un nene de 12 años que murió electrocutado en San Miguel de Tucumán y una pareja que falleció abrazada adentro de su auto en Tafí Viejo.

La pérdida de sus colmenas se convirtió para Víctor en el puntapié para algo más: una misión de rescate de más de 300 animales.

“Con mi hijo Nicolás vimos que no teníamos solución para salvar esas colmenas y entonces le dije ‘saquemos a la gente de esa zona’”, recuerda Víctor mientras conversa con Clarín.

Padre e hijo empezaron a viajar con su camioneta por diferentes parajes rurales de Tucumán para asistir con comida y agua a la gente que quedó aislada y más afectada por el temporal.

En ese contexto advirtieron una realidad silenciada, abandonada: cientos de animales atrapados, deshidratados y hambrientos en lugares a los que era muy difícil acceder sin recursos ni logística.

Sol de Mayo, un paraje a menos de 15 kilómetros de La Madrid que bordea el río Marapa, fue uno de los más dañados por la crecida. Víctor se animó a llegar hasta allá con su lancha y la ayuda de voluntarios.

“Primero nos acompañó un grupo de chicos que había empezado conmigo y después se sumó la gente de la organización Planeta Vivo, que lo viralizó. Por ahí se contactó la gente del Gobierno provincial que ayudó con alimentos y logística”, explica Víctor.

La Ong Planeta Vivo llegó a la provincia poco tiempo después del temporal con un campamento sanitario y veterinario equipado con quirófano móvil, y se encontró con que había algunas realidades mucho más complicadas en la periferia de La Madrid.

Así fue que coincidió con Víctor y se integró a toda su travesía para el rescate de animales.

“Cuando llegamos a uno de los primeros corrales de Sol de Mayo nos encontramos con una situación terrible, unos 50 o 60 animales viviendo en un pequeño lugar barroso rodeado de agua y de un montón de animales muertos y de otros en condiciones extremas, terribles, agonizando”, dice a Clarín Fernando Pieroni, presidente de la ONG.

Con ese primer rescate comenzó el trabajo para trasladar a los animales hasta el campamento donde les podían dar la atención correspondiente.

Víctor y la organización redoblaron la apuesta y siguieron visitando otros lugares en Sol de Mayo. En diferentes viajes rescataron y trasladaron perros, caballos, ovejas, cabras, entre otros animales.

El apicultor, además de apoyar con su lancha, también brindó logística para encontrar puntos críticos a través de un dron de Planeta Vivo. Así pudieron rastrear alrededor de 100 animales en un sector pantanoso, desde donde los vieron enterrados hasta la cabeza en el barro, pero aún con vida.

“Alrededor de ellos cientos de cuervos y aves rapaces se los estaban comiendo vivos. Cuando vimos eso, la verdad que fue un golpe para todos. Y automáticamente con Víctor empezamos a ver la posibilidad de entrar a ese lugar, porque por tierra era sumamente imposible”, relata Pieroni.

La alternativa, entonces, fue utilizar el río Marapa para poder ingresar a la zona. Durante ese viaje el río ya estaba bajando, lo que generó bancos de agua que complejizaron la llegada.

Para lograrlo improvisaron una bajada de lanchas, hicieron un recorrido a pie y hallaron a los animales. Ese día, tras más de ocho horas de trabajo, salvaron 86 ovejas empantanadas.

Víctor comenta que, en medio de todo lo que pasó durante las inundaciones, quedó visibilizada “la cantidad de problemas que tiene la provincia, como los caminos, con camionetas que se encajaban... mucho ha quedado al desnudo”.

El último salvataje que se organizó por Sol de Mayo ocurrió el último domingo de marzo, con el rescate de 42 cabras que se habían extraviado tras la llegada del agua.

Del total, dos cabras fueron enviadas al campamento de Planeta Vivo y el resto fue reubicado con la familia, que decidió mudarse de su campo a otro en el Paraje La Esperanza.

Según cuenta Víctor, el cauce del río cambió de curso y ahora afecta directamente la zona en donde siempre vivieron y en donde criaban a los animales.

Esto implicó, inevitablemente, que gente que residió toda su vida en Sol de Mayo tuviera que abandonar sus casas de forma definitiva. Víctor aclara que no es la primera vez que pasa, pero que jamás había sido tan complicada la situación.

“Yo ya llevo cuatro inundaciones así feas. Siempre contamos con inundaciones en la zona de Tucumán, por eso teníamos equipos de lanchas que usamos para trabajos de apicultura, pero el agua nos superó. La provincia no estaba preparada para nada de esto”, añade Víctor.

Entre las buenas noticias que recibió en los últimos días, cuenta que uno de los vecinos afectados por el temporal pudo recuperar 85 vacas a unos kilómetros de distancia, pero todavía le faltan otras 40.

El trabajo de Víctor y Planeta Vivo logró que se salvaran más de 300 animales. Un último posteo de la ONG y Pieroni en redes sociales muestra cómo se despidieron de la provincia en las últimas horas.

“En medio de una situación tan difícil, logramos rescatar a más de 300 animales que estaban atrapados en zonas inundadas. Entregamos más de 40 toneladas de alimento y dejamos acopiado mucho más para que la asistencia continúe. Cientos de animales fueron atendidos en nuestro campamento sanitario, y también se recorrió puerta a puerta llegando a quienes más lo necesitaban”, se lee.

“Para esta gente no hay palabras, compartimos la casa y ha sido un momento para olvidarse de las cosas malas, de lo que significa irse de un lugar en el que han nacido”, agrega Víctor, quien cree que el agua de este último fin de semana marcará otro momento crítico para La Madrid. Por ahora cesó en sus tareas de apoyo porque su camioneta se rompió.

“Se han inundado algunos pueblos para el lado de Concepción, más arriba de La Madrid. Y todo ese aumento de agua va a llegar. En Sol de Mayo no ha quedado prácticamente nadie, solo algunos animalitos. Todos los días recibo mensajes de gente que quiere ayuda para sacar más animales. Hay todavía animales para seguir rescatando”, concluye.