Dos hombres fueron sancionados tras ser sorprendidos cazando con perros

Un operativo policial permitió detectar a dos personas que realizaban caza ilegal con perros en una zona rural de Entre Ríos, en el marco de tareas preventivas que se desarrollaban durante la noche.

El procedimiento se llevó a cabo en cercanías del kilómetro 47 de la Ruta Provincial 11, donde efectivos de la División Operaciones y de la comisaría Costa Grande realizaban recorridas de control.

En ese contexto, los agentes observaron a dos hombres que se encontraban cazando con perros, actividad que desarrollaban sin la habilitación correspondiente.

El operativo en zona rural

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue detectado durante patrullajes que se realizaban tanto en rutas como en caminos rurales, a pesar de las condiciones climáticas adversas por las lluvias recientes.

Comisaría Costa Grande.

Al advertir la situación, el personal procedió a identificar a los involucrados, quienes resultaron ser dos hombres mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Diamante.

Durante el procedimiento, se constató que utilizaban tres perros para llevar adelante la actividad de caza.

La infracción y las medidas adoptadas

Los hombres no contaban con la habilitación exigida por la normativa vigente, lo que constituye una infracción a la Ley Provincial Nº 4841, que regula la actividad cinegética.

Ante esta situación, fueron notificados de la infracción y se les ordenó cesar de inmediato con la práctica.

Además, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, en el marco de la legislación que sanciona este tipo de conductas.