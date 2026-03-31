Detuvieron una camioneta con ciervos y vizcachas faenados tras control vial en acceso al Túnel Subfluvial

Interceptaron una camioneta que transportaba animales faenados sin documentación ni autorización correspondiente; fue en el marco de un control vial realizado el sábado en el Puesto de Control Vial ubicado en el acceso al Túnel Subfluvial que conecta Paraná con Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo cuando personal policial detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad oriundo de la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección de rutina, se constató que el vehículo trasladaba dos ciervos y seis vizcachas faenados, sin contar con permisos de caza ni documentación que avalara su procedencia.

Detectaron caza ilegal tras control vial en acceso al Túnel Subfluvial (foto Policía de Entre Ríos)

Además de los animales, se halló cartuchería calibre .308 en el interior del rodado, lo que reforzó las sospechas de actividad ilegal vinculada a la caza.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, que avanzó con las actuaciones correspondientes.

El conductor quedó supeditado a la causa por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4.841.

Operativos en rutas

Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial indicaron que estos controles forman parte de operativos permanentes en rutas provinciales y nacionales.

Las tareas se realizan bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia y buscan prevenir delitos y reforzar la seguridad en la circulación. Asimismo, remarcaron la importancia de estos procedimientos para detectar irregularidades vinculadas a la caza y el transporte de fauna silvestre.

Los operativos continuaban en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.