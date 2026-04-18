Hallaron muerto a un hombre en la casa de su expareja en Villa 351

Un hombre fue hallado muerto en una vivienda de Villa 351 en la noche de este sábado. Según informó Reporte 100.7, un hombre se habría presentado en la vivienda de su ex pareja y, en ese contexto, se habría producido él mismo un disparo con un arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar.

El hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos y testigos, ya que de acuerdo a los datos preliminares, el hombre habría tomado esta decisión frente a otras personas.

En el lugar trabajó personal policial, junto a servicios de emergencia, quienes constataron el fallecimiento. Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Pereyra, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y una moto.

Asimismo, se ordenó la realización de la autopsia y la práctica de pruebas de dermotest a todas las personas presentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.