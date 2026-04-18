 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Hallaron muerto a un hombre en la casa de su expareja en Villa 351

En el lugar trabaja personal policial y judicial. Según informaron testigos, el vecino se habría presentado en la vivienda y se habría disparado a sí mismo con un arma de fuego. Ordenaron la autopsia del cuerpo y dermotest a quienes estaban presentes en el hogar.

18 de Abril de 2026
El trágico hecho ocurrió en la noche del sábado en Villa 351
El trágico hecho ocurrió en la noche del sábado en Villa 351

En el lugar trabaja personal policial y judicial. Según informaron testigos, el vecino se habría presentado en la vivienda y se habría disparado a sí mismo con un arma de fuego. Ordenaron la autopsia del cuerpo y dermotest a quienes estaban presentes en el hogar.

Un hombre fue hallado muerto en una vivienda de Villa 351 en la noche de este sábado. Según informó Reporte 100.7, un hombre se habría presentado en la vivienda de su ex pareja y, en ese contexto, se habría producido él mismo un disparo con un arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar.

 

El hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos y testigos, ya que de acuerdo a los datos preliminares, el hombre habría tomado esta decisión frente a otras personas.

 

En el lugar trabajó personal policial, junto a servicios de emergencia, quienes constataron el fallecimiento. Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Pereyra, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y una moto.

 

Asimismo, se ordenó la realización de la autopsia y la práctica de pruebas de dermotest a todas las personas presentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Temas:

villa 351 Muerte
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso