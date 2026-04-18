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Policiales Gualeguaychú

Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja tras una violenta discusión

Un joven fue detenido en un procedimiento por violencia de género ocurrido este sábado en Gualeguaychú, donde una mujer resultó con lesiones leves tras una discusión con su pareja.

18 de Abril de 2026
Jefatura Departamental Gualeguaychú
Jefatura Departamental Gualeguaychú Foto: Archivo.

Un joven fue detenido en un procedimiento por violencia de género ocurrido este sábado en Gualeguaychú, donde una mujer resultó con lesiones leves tras una discusión con su pareja.

Un joven fue detenido en un procedimiento por violencia de género ocurrido este sábado en Gualeguaychú, donde una mujer resultó con lesiones leves tras una discusión con su pareja.

 

El hecho se registró alrededor de las 8:30 en una vivienda ubicada sobre calle Palacios al 800, donde intervino personal policial de comisaría tercera tras un llamado que alertaba sobre una situación de violencia.

 

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que la víctima presentaba lesiones visibles y se encontraba en estado de shock. Según las primeras averiguaciones, el episodio se habría originado momentos antes, cuando la mujer regresó a la vivienda y se produjo una discusión que fue escalando en agresividad.

Detenido en Gualeguaych&uacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

El presunto agresor, un joven de 20 años, se encontraba en el lugar al momento de la intervención policial, por lo que fue reducido y demorado de inmediato por los uniformados.

 

En paralelo, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a la víctima, quien fue trasladada a un centro de salud para su atención médica. Los profesionales constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

 

La situación fue informada a la Fiscalía de Género en turno, que dispuso la aprehensión del joven y la continuidad de las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.

 

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