Crimen de Fernando Báez Sosa: la justicia rechazó la excarcelación del rugbier Lucas Pertossi

Lucas Pertossi está condenado a 15 años de prisión por la muerte del joven en Villa Gesell en 2020

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell.

Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del homicidio, y continuará detenido tras la decisión de los magistrados, quienes desestimaron el planteo de su abogado defensor, Rolando Enrique Brown.

La defensa había argumentado un supuesto “exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva”. Sin embargo, desde la fiscalía, representada por Juan Manuel Dávila, se opusieron al pedido al considerar que se trataba de un intento de adelantar los efectos de una eventual reducción de pena.

Además, destacaron que el juicio oral se realizó en tiempo y forma, y que la condena ya fue confirmada tanto por el Tribunal de Casación Penal como por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los padres de Fernando Báez Sosa

En ese sentido, remarcaron que incluso fue rechazado el Recurso Extraordinario Federal, restando únicamente la resolución de una queja presentada ante instancias superiores, lo que garantiza el cumplimiento del principio de doble conforme.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Fabián Raúl Améndola, sostuvo que el análisis del plazo razonable no puede basarse únicamente en criterios cronológicos, sino que debe contemplar la complejidad del proceso, la conducta de las partes y el accionar de la Justicia.

El tribunal también consideró que, si bien el riesgo de entorpecimiento probatorio disminuyó con el avance de la causa, persiste un alto riesgo de fuga,

especialmente tras la confirmación de la condena por un delito de extrema gravedad.