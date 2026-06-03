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Levantaron la veda pesquera extraordinaria tras la dispersión de surubíes en un tramo del río Paraná

La veda pesquera extraordinaria en el río Paraná fue levantada este miércoles por Corrientes y Chaco, luego de que los controles técnicos confirmaran la dispersión de una masiva concentración de surubíes que había motivado la medida preventiva.

3 de Junio de 2026
Las actividades vuelven a desarrollarse con normalidad.
Las actividades vuelven a desarrollarse con normalidad.

REDACCIÓN ELONCE

La veda pesquera extraordinaria en el río Paraná fue levantada este miércoles por Corrientes y Chaco, luego de que los controles técnicos confirmaran la dispersión de una masiva concentración de surubíes que había motivado la medida preventiva.

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso este miércoles el levantamiento definitivo de la veda pesquera extraodinaria en el río Paraná que regía sobre un tramo estratégico del curso de agua. La decisión fue oficializada mediante la Disposición Nº 639/26 y permitirá que las actividades náuticas, recreativas y pesqueras vuelvan a desarrollarse bajo las normativas habituales vigentes.

 

La medida se adoptó luego de que los equipos técnicos de fiscalización biológica de Corrientes y Chaco realizaran nuevos relevamientos en la zona afectada y comprobaran que las condiciones extraordinarias que habían motivado la restricción ya no persistían.

De esta manera, desde el mediodía de este miércoles quedaron sin efecto las limitaciones excepcionales establecidas semanas atrás, cuando las autoridades ambientales detectaron una situación de vulnerabilidad para la fauna ictícola en el río Paraná.

 

Una medida preventiva para proteger a los surubíes

 

La prohibición temporal había sido establecida mediante la Disposición Nº 618/26, con carácter preventivo e interjurisdiccional. El objetivo era resguardar una importante concentración de surubíes detectada en un sector específico del río Paraná.

Según habían advertido las autoridades, la presencia de numerosos ejemplares de gran porte concentrados en una superficie reducida incrementaba significativamente el riesgo de depredación por parte de pescadores y malloneros, poniendo en peligro el equilibrio biológico de la especie.

Ante ese escenario, se resolvió restringir temporalmente la actividad pesquera para evitar una eventual matanza y proteger el recurso natural hasta que las condiciones ambientales volvieran a normalizarse.

 

Los controles confirmaron la dispersión de los peces

 

Los últimos relevamientos realizados por inspectores de fauna permitieron constatar que la concentración extraordinaria de surubíes ya no se encontraba presente en el área monitoreada.

De acuerdo con los informes técnicos, los ejemplares se dispersaron de manera natural en el cauce del río, eliminando así el factor de riesgo que había dado origen a la veda extraordinaria.

 

La acumulación de peces se había registrado entre los kilómetros 1232 y 1238 del río Paraná.

Vuelven a regir las normas habituales de pesca

 

Con el levantamiento de la restricción excepcional, las actividades pesqueras volverán a regirse exclusivamente por la Disposición Nº 853/22, normativa que establece las reglas permanentes para la actividad en la provincia.

Esa reglamentación contempla los cupos habilitados, las especies autorizadas para captura y las artes de pesca permitidas, además de los controles habituales destinados a garantizar la preservación de los recursos ictícolas.

Temas:

veda Pesca Corrientes río Paraná surubies
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