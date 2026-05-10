Cruda reflexión: “Con 4.200 cañas, se pescaron 126 surubíes: el río está hablando y nos tiene que preocupar”

"El río está hablando y nos tiene que preocupar”.

La baja captura de surubíes en Goya encendió señales de alarma entre pescadores deportivos y referentes vinculados al río Paraná tras la finalización de la 49° Fiesta Nacional del Surubí, considerada uno de los torneos de pesca más importantes de Sudamérica.

Con 1.400 embarcaciones y 4.200 cañas en el agua, solamente se fiscalizaron 126 ejemplares, un dato que generó preocupación en distintos sectores relacionados con la actividad.

El certamen culminó hace pocos días en la ciudad correntina de Goya, en una edición marcada por las bajas temperaturas y las dificultades para encontrar piezas.

Los ganadores con escasas capturas

El equipo “María del Rosario”, perteneciente a la peña “El Carayá”, de Arroyo Seco, Santa Fe, obtuvo el primer puesto tras lograr tres capturas.

El segundo lugar fue para el equipo “Isabella”, de la barra pesquera “Los Cumpas”, también con tres piezas, mientras que el podio se completó con “Maratti II”, perteneciente a la barra “Surubí Borrego”, que alcanzó el tercer puesto con apenas dos capturas.

Los ganadores del torneo.

En la categoría Pieza Mayor, el pescador correntino Guillermo Federico Scheller logró fiscalizar un surubí de 119 centímetros, representando al equipo “Villaboster” de la Barra Pesquera Central Goya.

Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, uno de los temas que dominó el cierre del llamado “mundial de pesca” fue la reflexión realizada por Pablo Di Santi, pescador deportivo aficionado, guía y conductor del canal de Youtube “Tiempo de Pesca”.

El ganador de pieza mayor.

Reflexión sobre el río

La reflexión de Di Santi no se puede esquivar. La inquietud del pescador se centró especialmente en la baja cantidad de ejemplares obtenidos durante la Fiesta Nacional del Surubí, que tuvo un número récord de participantes.

Al dialogar con Tomás, un colega que lo grabó en una nota para su perfil de Instagram, donde difunde su actividad, Di Santi, llamó a escuchar el mensaje que está dando el río.

“El río está hablando”, expresó Di Santi en una entrevista difundida a través de redes sociales junto a Tomás Calello, quien describió haberlo encontrado “medio preocupado” tras la competencia.

“Con 1.400 lanchas y 4.200 cañas, solamente se pescaron 126 surubíes: el río está hablando”, sostuvo Di Santi durante la entrevista, en una frase que rápidamente comenzó a circular entre pescadores y seguidores de la actividad.

El referente de “Tiempo de Pesca” planteó que los números reflejan una situación que merece ser analizada profundamente. “Hubo casi 1.300 lanchas que no sacaron ni un surubí”, remarcó al comparar la enorme convocatoria del torneo con la escasa cantidad de capturas concretadas.

Ganadores en La Paz.

Di Santi vinculó además esta situación con lo ocurrido meses atrás en la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano disputada en La Paz, donde su equipo se consagró campeón con apenas cuatro ejemplares pequeños.

Cuando se gana y en la derrota

El equipo “Tiempo de Pesca”, integrado por Pablo Di Santi, Francisco Fernández y Mario Boxler, ganó la 31ª edición de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano realizada en marzo de este año en La Paz, torneo que reunió a más de 180 embarcaciones.

“Así como hice el análisis, cuando ganamos en la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano en La Paz, que salimos campeones y festejamos; lo voy a hacer ahora. Nos llevamos la gloria con apenas cuatro surubicitos chiquitos”, recordó Di Santi.

“El segundo del torneo sacó dos ejemplares y después los otros puestos se repartían con solamente un surubí”, resaltó para remarcar su preocupación por lo que está pasando en el río Paraná.

Para el pescador, esos datos refuerzan la necesidad de abrir una discusión sobre el estado del recurso ictícola y el impacto sobre el río Paraná. “Ahora, pienso que cabe reflexionar lo que pasó en Goya y hacerlo con número concretos para hacer un análisis que llegue a todos los que tiene que llegar”, introdujo.

“Con la verdad de la estadística pura, podemos analizar que, en Corrientes, hubo 4,200 cañas en el agua y salieron 126 surubíes. Es decir, hubo 1.400 lanchas y hubo casi 1.300 lanchas que no sacaron ni un surubí”, remarcó.

Además, afirmó como algo que figura hacia el lugar que apunta su reflexión sobre el cuidado del recurso y del río Paraná. “El Ganador de la Pieza Mayor, fue con un surubí de 1,19 metros”.

“El río está hablando y los números lo demuestran”

La preocupación por la conservación del río Paraná y el cuidado del recurso pesquero volvió así a instalarse tras uno de los eventos más convocantes de la pesca deportiva argentina. “Hay que hacer un análisis, hay que hacer algo, porque el río está hablando y los números lo demuestran”, mencionó.

Además, subrayó que sus declaraciones no partían desde la crítica externa sino desde su propia experiencia como participante del torneo. “Esto lo digo siendo parte de una de las 1.300 lanchas que no sacamos ni un solo surubí en Goya”, expresó.

Pablo y Tomás.

Durante su reflexión, Di Santi insistió en que la situación no involucra únicamente a quienes practican pesca deportiva. “El río no está hablando y esto tiene que llegar a todos. Nos tiene que preocupar a todos. Esto tiene que llegar a los pescadores, a los que estamos vinculados con la pesca, a los que ponen las leyes, los que tienen que controlar, a los gobiernos y a todos”, dijo Pablo Di Santi.

“Es preocupante”

“Es preocupante y los números hablan. Con 4.200 cañas, fueron 126 surubíes que salieron”, concluyó Pablo Di Santi, pescador deportivo aficionado, conductor y productor del canal de Youtube “Tiempo De Pesca”, en el que se muestran diferentes cuestiones de la pesca deportiva.

En medio de un escenario de cambios ambientales y menor cantidad de capturas, las palabras de Di Santi buscaron abrir un debate que excede a la competencia y apunta directamente al futuro del río y de sus especies emblemáticas.