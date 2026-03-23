Pescador artesanal capturó un surubí de 21 kilos en el río Paraná durante el temporal

La pesca de un surubí de 21 kilos se convirtió en un hecho destacado en la localidad de Pueblo Brugo, donde un pescador logró una captura notable en medio de condiciones climáticas adversas. El episodio ocurrió en la noche del domingo en una isla ubicada frente a la localidad, en el departamento Paraná, a unos 70 kilómetros de la capital entrerriana.

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El protagonista fue Mauricio Galeano, un pescador artesanal de la zona, quien logró extraer el ejemplar pese al mal tiempo, publicó Brugo Noticias. Según se informó, el surubí fue obtenido en una jornada que combinó viento, humedad y dificultades propias del río, lo que realzó aún más el valor de la captura.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al pez sobre una canoa, entre redes de pesca artesanal, y posteriormente el traslado del ejemplar por las calles de la localidad. El pez fue llevado en la parte trasera de una motocicleta hasta el domicilio del pescador, donde fue preparado para su consumo.

(Brugo Noticias).

Tradición y características del surubí

El hecho volvió a poner en valor la tradición de pesca artesanal en Pueblo Brugo, una actividad que forma parte de la vida cotidiana de muchos habitantes. La captura fue celebrada como un reflejo de la experiencia y el conocimiento del río que poseen los pescadores de la región.

El surubí, cuyo nombre científico es Pseudoplatystoma coruscans, habita principalmente en la Cuenca del Plata, incluyendo los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Se trata de una especie de gran tamaño que puede alcanzar hasta 80 kilos de peso y medir más de un metro y medio de longitud.

(Redes).

Este pez depredador se alimenta de otros peces más pequeños y suele encontrarse en cauces profundos, lo que lo convierte en una de las especies más codiciadas por pescadores deportivos y artesanales en la región.