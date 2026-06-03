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El Municipio propone un encuentro sobre la memoria urbana y una recorrida por el Centro Histórico

Las actividades se realizarán el viernes 5 y el sábado 6 de junio en el marco del ciclo Pensar Paraná, una iniciativa que invita a reflexionar sobre la historia, el patrimonio y la identidad de la ciudad rumbo al Bicentenario de Paraná.

3 de Junio de 2026
Patrimonio y la identidad de la ciudad.
Patrimonio y la identidad de la ciudad. Foto: (MdP).

Las actividades se realizarán el viernes 5 y el sábado 6 de junio en el marco del ciclo Pensar Paraná, una iniciativa que invita a reflexionar sobre la historia, el patrimonio y la identidad de la ciudad rumbo al Bicentenario de Paraná.

El Municipio propone un encuentro sobre la memoria urbana y una recorrida por el Centro Histórico. La programación comenzará el viernes 5 de junio a las 18 horas en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226) con el encuentro “Paraná y sus huellas: recorridos por la memoria urbana”, una propuesta destinada a recuperar distintas miradas sobre los procesos históricos y urbanos que marcaron el desarrollo de la capital entrerriana.

 

La actividad contará con la moderación de Matías Netto y las exposiciones de Mariana Melhem, Jorge Riani y Marcelo Olmos, quienes abordarán diferentes aspectos de la memoria urbana de Paraná.

 

Entre las temáticas previstas se encuentran los recorridos por el Parque Urquiza y el sector sur de la ciudad, el pasado de la placita Sáenz Peña y el desarrollo ferroviario, así como distintos espacios emblemáticos del Centro Histórico, entre ellos la Plaza 1° de Mayo, la Catedral, el antiguo Senado de la Confederación y el Club Social.

 

La participación requiere inscripción previa a través del correo electrónico museodelaciudadparana@hotmail.com . La actividad contará con certificación de asistencia y los cupos son limitados.

 

La agenda continuará el sábado 6 de junio a las 10 horas con una recorrida guiada por el Centro Histórico de Paraná, a cargo de Carina Caminos. El punto de encuentro será el Monumento al General San Martín, ubicado en el centro de la Plaza 1° de Mayo.

 

La propuesta invita a conocer y reflexionar sobre los principales hitos urbanos, arquitectónicos e institucionales de la ciudad, recuperando episodios y espacios que forman parte de la historia paranaense.

 

Pensar Paraná es una iniciativa organizada por la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, INES CONICET UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, en el marco de las acciones preparatorias hacia el Bicentenario de la ciudad.

Temas:

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