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Operativo en Paraná brindó vacunas, frazadas y asistencia a personas en situación de calle

Se realizó en la Plaza 1º de Mayo un operativo territorial de cuidados destinado a personas en situación de calle en Paraná, con asistencia sanitaria, vacunación y entrega de abrigo ante la llegada del invierno.

3 de Junio de 2026
Se realizó en Plaza 1º de Mayo.
Se realizó en Plaza 1º de Mayo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Se realizó en la Plaza 1º de Mayo un operativo territorial de cuidados destinado a personas en situación de calle en Paraná, con asistencia sanitaria, vacunación y entrega de abrigo ante la llegada del invierno.

Se llevó adelante en la ciudad de Paraná un operativo territorial de cuidados para personas en situación de calle, que tuvo lugar en la Plaza 1º de Mayo y contó con la participación de distintas áreas municipales y organizaciones sociales. La jornada reunió equipos de salud, desarrollo humano, protección civil y voluntariado.

La intervención incluyó asistencia sanitaria, vacunación, entrega de frazadas y acompañamiento integral, en el marco de las bajas temperaturas y el incremento de la vulnerabilidad social durante la temporada invernal. Desde el municipio destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas.

La doctora Claudia Enrique informó que durante el operativo se aplicaron más de 20 dosis de vacunas. “Debemos estar llegando a más de 20 vacunas contra antigripal, neumonía y eventualmente doble por antitetánica”, señaló.

Vacunación y prevención ante el invierno

 

De acuerdo a lo informado por los equipos de salud, la mayoría de las personas asistidas fueron adultos, aunque también se registró la atención de adultos mayores y un niño. Las vacunas aplicadas estuvieron orientadas a la prevención de enfermedades respiratorias propias de la época invernal.

El personal sanitario remarcó la importancia de reforzar la cobertura en territorio. “Las vacunas que se aplicaron eran para esta etapa del tiempo que se aproxima”, explicaron desde el equipo de vacunación.

La jornada permitió acercar el sistema de salud a personas que, por su situación de vulnerabilidad, suelen tener dificultades de acceso a controles médicos y vacunación regular.

 

Trabajo articulado entre el Estado y organizaciones sociales

 

Desde el área de Desarrollo Humano, Enrique Ríos destacó el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales durante el operativo. “Esta fue una actividad desarrollada en la Plaza Primero de Mayo para atender a quienes más lo necesitan con la llegada del invierno, personas que están en total vulnerabilidad”, afirmó.

El funcionario remarcó que la jornada no solo incluyó atención sanitaria, sino también entrega de abrigo. “Quiero destacar el trabajo en equipo mancomunado”, sostuvo.

Por su parte, desde Protección Civil señalaron que participaron en la logística del operativo. “Como todos los años se realizó la parte logística de esta actividad junto a Desarrollo Humano, con el objetivo de llegar a los vecinos que más lo necesitan”, explicó Lucas García.

 

Solidaridad y acompañamiento comunitario

 

El operativo también contó con la participación de la organización “Suma de Voluntades”, que aportó iniciativas solidarias vinculadas a la confección de elementos de abrigo para personas en situación de calle.

Atención sanitaria y vacunación a personas en situación de calle

Una de sus integrantes explicó el trabajo realizado: “Se confeccionaron bolsas de dormir con plástico reciclado. Empezamos con sachets de leche, pero conseguimos un rollo de plástico donado, así que se hicieron bolsas para que la gente en situación de calle pueda estar calentita y que no se moje”.

 

La jornada concluyó con la continuidad del dispositivo de asistencia, en el marco de una estrategia que buscó fortalecer la contención social durante el invierno.

Temas:

Personas en situación de calle frazadas vacunas Paraná
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