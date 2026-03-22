Pescaron un surubí de 43 kilos en Esquina

Pescadores lograron capturar un surubí de 43 kilos durante una salida para evaluar el estado del río en la localidad correntina de Esquina. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 17, cuando un grupo de guías realizaba una recorrida en la zona.

Los protagonistas fueron los guías de pesca Chito Miño y Damián Pellegrini, junto a Dani Calabria, quienes salieron a navegar con el objetivo de observar las condiciones del río en el marco de su actividad habitual.

Durante la jornada, y mientras utilizaban carnada natural —mojarra—, lograron enganchar un ejemplar de gran porte, considerado una pieza destacada dentro de la pesca deportiva en la región, tanto por su tamaño como por el contexto en el que se produjo la captura.

Una pieza destacada en el litoral

El surubí es una de las especies más buscadas por los pescadores del litoral argentino.

El ejemplar capturado, de 43 kilos, representa un tamaño significativo y poco frecuente, lo que convierte al hecho en un registro relevante dentro de la actividad.

Práctica de pesca con devolución

Tras la captura, los pescadores realizaron la devolución del surubí al agua, en línea con las prácticas de pesca con devolución que se promueven en la región.

Esta modalidad busca garantizar la preservación de especies emblemáticas como el surubí, permitiendo que continúen su ciclo natural y contribuyan al equilibrio del ecosistema.