Cuánto cobra un empleado de estación de servicio según el último acuerdo paritario

El acuerdo paritario estaciones de servicio firmado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos y las cámaras empresarias CECHA, FECRA, AES y FEC estableció una suba salarial de casi el 15% para el trimestre abril-junio de 2026.

La recomposición alcanza a todas las categorías del sector, incluyendo playeros, encargados, administrativos y operarios, y se aplicará de forma escalonada. El incremento fue estructurado en tres tramos: 2,3% en abril, 2,2% en mayo y 2% en junio.

Si bien la suma de los porcentajes directos alcanza el 6,5%, el sindicato aclaró que el reconocimiento de desajustes previos y la incorporación de sumas fijas permiten alcanzar una mejora global cercana al 15% en el período.

Cómo se compone la mejora salarial

El secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, explicó los alcances del entendimiento y detalló los componentes adicionales incluidos en la negociación.

“El acuerdo contempló un reconocimiento parcial del atraso salarial, calculado en unos 70.000 pesos, y una suma fija de 30.000 pesos que se incorporará al básico a partir de julio”, señaló el dirigente sindical.

Además, se estableció el pago del retroactivo correspondiente junto con la liquidación actualizada de haberes, lo que impactará directamente en los ingresos de los trabajadores durante el trimestre en curso.

Nuevas escalas salariales y adicionales del sector

Con el acuerdo cerrado, se definieron las nuevas escalas salariales para junio de 2026. Los valores básicos quedaron establecidos de la siguiente manera: Encargados $1.570.406,46; Administrativos $1.539.084,68; Operador de servicio $1.534.268,58; Operador de playa $1.515.472,32; Operador auxiliar $1.475.559,35; Operador conductor $1.505.177,25; Operador interior y anexos $1.499.943,26; y Serenos $1.511.730,26.

Un playero bajo la categoría “Operador de Playa” percibirá un salario básico de $1.515.472,32 en junio de 2026, mientras que los encargados alcanzarán los $1.570.406,46. Los administrativos, por su parte, llegarán a $1.539.084,68.

El valor de la hora para Operador de Playa se fijó en $7.577,36, con horas extras al 50% en $11.366,04 y al 100% en $15.154,72. A estos valores se suman adicionales por asistencia y movimiento de fondos, equivalentes al 8% del básico, y un adicional por antigüedad del 2% entre 1 y 20 años de servicio y del 3% para más de 21 años.

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 521/07 y 488/07, que abarcan estaciones de servicio, garages, playas de estacionamiento, lavaderos y anexos en todo el país. Desde el gremio anticiparon que a mediados de junio se retomarán las negociaciones para una nueva recomposición salarial correspondiente al trimestre siguiente.