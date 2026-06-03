ATE anunció movilizaciones en contra de la reforma jubilatoria y pidió reabrir la paritaria estatal

La reforma previsional en Entre Ríos volvió a quedar en el centro del debate sindical luego de que el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reuniera este miércoles en Paraná para analizar las medidas a seguir frente al proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial.

Durante el encuentro, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, confirmó a Elonce que el gremio ratificó su rechazo a la iniciativa que propone modificaciones en el sistema jubilatorio provincial y adelantó nuevas acciones de protesta junto a la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

“Estamos debatiendo y profundizando esta definición que ha tomado la Multisectorial con respecto a la lucha y a la situación de nuestro sistema previsional. Hay un rechazo total a la reforma del sistema previsional y a nuestra Ley 8.732”, sostuvo el dirigente sindical.

Reclamo por la paritaria estatal

Además del debate previsional, ATE resolvió solicitar de manera urgente una nueva convocatoria a paritarias para discutir salarios.

Muntes afirmó que los trabajadores estatales continúan perdiendo poder adquisitivo y cuestionó el reciente acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

“Solicitamos en forma urgente la convocatoria a paritaria ante la pérdida que seguimos teniendo de nuestro poder adquisitivo y rechazamos rotundamente el acuerdo que ha hecho el Gobierno Provincial con un solo sindicato”, expresó.

Según señaló, ATE considera que se desconoce el rol de la organización como entidad integrante de la negociación colectiva en el sector público provincial.

Movilizaciones en Paraná, Concordia y Gualeguaychú

El dirigente también confirmó que el gremio avanzará en un plan de lucha que incluirá actividades en distintos puntos de la provincia. Entre las medidas previstas se encuentran movilizaciones en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, además de volanteadas informativas en accesos y avenidas principales.

“Será para explicarle a la comunidad por qué hay que acompañar el reclamo de la Multisectorial y no este proyecto que va en contra de los intereses de los trabajadores”, indicó.

Asimismo, continuarán con la recolección de firmas y una serie de reuniones con legisladores provinciales para exponer los argumentos contrarios a la reforma jubilatoria.

Pedido de participación en el debate legislativo

Muntes remarcó que ATE y la Multisectorial en Defensa de la Caja solicitaron formalmente ser convocados a las comisiones legislativas que analizan la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “Cuando nos convoquen vamos a ir a debatir y a explicar por qué esta reforma previsional no tiene que avanzar. Tenemos todos los argumentos para demostrarlo”, manifestó.

El dirigente sostuvo además que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin recurrir a medidas de ajuste sobre trabajadores y jubilados. En ese sentido, volvió a defender la propuesta de creación de un fideicomiso impulsada por la Multisectorial, iniciativa que busca generar recursos adicionales para financiar la Caja de Jubilaciones.

“Decimos que en Entre Ríos hay otra salida y que esa salida no es solamente con ajustes. Los sectores más concentrados son los que tienen que aportar más para que tengamos una provincia más sustentable”, concluyó.