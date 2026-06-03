Reforma previsional: el Senado definió cronograma de trabajo y convocará a gremios, jubilados y especialistas

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional comenzó su tratamiento en comisiones del Senado. Senadores acordaron cronograma de trabajo. Convocarán a funcionarios, gremios, jubilados, municipios y especialistas para debatir una iniciativa que busca reducir el déficit de la Caja provincial.
La reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos comenzó su análisis formal en el Senado provincial, donde legisladores de distintos bloques acordaron un cronograma de trabajo para escuchar a funcionarios, representantes gremiales, jubilados, municipios y especialistas antes de emitir un dictamen sobre una iniciativa que propone declarar la emergencia previsional y modificar aspectos centrales del sistema jubilatorio entrerriano.
Este miércoles por la mañana se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se trazó un cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de ley llamado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.
La reunión se desarrolló en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, y fue encabezada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso. Participaron además senadores oficialistas y de la oposición que integran ambos cuerpos legislativos.
Durante el encuentro, los legisladores coincidieron en la necesidad de establecer una metodología de trabajo que permita incorporar distintas miradas sobre un proyecto que impacta directamente en el presente y futuro del sistema previsional provincial. En ese marco, Vergara propuso acordar un cronograma de convocatorias, mientras que Cosso sostuvo que el objetivo es escuchar a todos los actores involucrados en un marco ordenado y con reglas claras para favorecer un debate amplio.
Convocarán a funcionarios, gremios y especialistas
Según el esquema preliminar presentado durante la reunión, las exposiciones comenzarán el próximo 10 de junio con la presencia del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Ambos funcionarios serán los encargados de explicar los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la propuesta elaborada por el Ejecutivo provincial.
Posteriormente serán convocados representantes de los principales sindicatos y organizaciones vinculadas al sistema previsional. Entre ellos figuran AGMER, AMET, UDA, SADOP, ATE, UPCN, AJER, APLER, Festram y Suoyem. También participarán integrantes de la Asociación de la Magistratura, del Colegio de la Abogacía y de la Federación de Jubilados y Pensionados, entre otros sectores.
La agenda de consultas incluirá además a representantes de la Liga de Intendentes del Vecinalismo, autoridades partidarias del Partido Justicialista y de Juntos por Entre Ríos, ex presidentes de la Caja de Jubilaciones y especialistas en derecho previsional, constitucional y financiero. Asimismo, se prevé la participación de diputados de distintos bloques para escuchar las exposiciones y enriquecer el debate parlamentario.
Los argumentos del Gobierno para impulsar la reforma
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo consta de tres títulos y 46 artículos. En sus fundamentos se sostiene que el sistema previsional provincial atraviesa una situación crítica que requiere medidas coyunturales y estructurales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Según el documento, ambas estrategias deben implementarse de manera conjunta: las medidas inmediatas apuntan a contener el déficit actual, mientras que las reformas estructurales buscan corregir los desequilibrios que lo generan.
El texto también plantea que el debate legislativo constituye una oportunidad para analizar en profundidad el funcionamiento del régimen previsional entrerriano, teniendo en cuenta que una parte significativa de su financiamiento proviene de recursos generales del Estado provincial. En ese sentido, se destaca que muchos de los contribuyentes que sostienen el sistema no son beneficiarios directos de las prestaciones jubilatorias.
Entre los datos incorporados en los fundamentos se señala que, a enero de 2026, la Caja de Jubilaciones y Pensiones registraba 66.222 beneficiarios, distribuidos entre 52.458 jubilados, 13.140 pensionados y 624 personas alcanzadas por leyes especiales. En paralelo, el sistema contaba con 120.592 aportantes activos, de los cuales el 66 por ciento eran mujeres y el 34 por ciento varones.
El déficit de la Caja, uno de los ejes centrales
El informe oficial indica que el 38 por ciento de los beneficiarios pertenecen al sector docente, el 27 por ciento a la administración central, principalmente trabajadores de Salud, el 11,5 por ciento a la Policía y el 11,7 por ciento a los municipios. Estos cuatro sectores concentran la mayor parte de los beneficios previsionales que actualmente paga la Caja provincial.
Otro de los datos destacados es la relación entre los haberes previsionales y los salarios de los trabajadores activos. Mientras el haber promedio bruto de jubilados y pensionados alcanzaba los 1.557.070 pesos, el salario promedio bruto de los trabajadores en actividad era de 1.387.920 pesos. Según el Ejecutivo, esta diferencia genera una relación del 112,2 por ciento entre pasividad y salario promedio, un indicador que considera relevante para explicar el desequilibrio financiero existente.
La magnitud del déficit también ocupa un lugar central en los argumentos del Gobierno. Durante el primer trimestre de 2026, los aportes personales y patronales sumaron 196.266 millones de pesos, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones alcanzaron los 331.867 millones. Como consecuencia, el Tesoro provincial debió cubrir un déficit operativo de 135.601 millones de pesos, equivalente a unos 45.200 millones mensuales.
Emergencia previsional y nuevos aportes
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es la declaración de la emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga. La medida alcanzaría a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales, municipios y comunas adheridos al régimen previsional provincial.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar medidas destinadas a preservar la sustentabilidad del sistema y propone la creación de un aporte personal extraordinario para los trabajadores activos con remuneraciones superiores a tres millones de pesos. El esquema prevé una escala progresiva que aumenta un punto porcentual por cada millón de pesos adicional, hasta alcanzar un máximo del ocho por ciento para salarios de 16 millones de pesos o más.
A su vez, se incorpora un incremento excepcional del tres por ciento en los aportes patronales. Según la fundamentación oficial, estas medidas buscan fortalecer los ingresos de la Caja mientras se desarrollan las reformas estructurales previstas en el proyecto de ley.
Cambios en la edad jubilatoria y el cálculo del haber
La propuesta también introduce modificaciones a la Ley Provincial Nº 8.732. Entre ellas se encuentra la redefinición de los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria común. El proyecto establece que los afiliados deberán acreditar 65 años de edad y 35 años de servicios computables dentro de los regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria.
Para quienes comiencen a aportar al sistema previsional provincial una vez que la ley entre en vigencia, la edad jubilatoria se fijará en 68 años. No obstante, el texto aclara que la implementación será gradual y comenzará cinco años después de la sanción de la norma. A partir de entonces, la edad se incrementará en forma progresiva a razón de seis meses por año calendario hasta alcanzar los nuevos parámetros previstos.
Respecto del cálculo de los haberes, el proyecto mantiene el principio del 82 por ciento, estableciendo que la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas sujetas a aportes. Con el inicio de las rondas de consultas previstas para las próximas semanas, el Senado entrerriano comenzará a recibir opiniones y observaciones sobre una reforma que promete convertirse en uno de los debates legislativos más relevantes del año.
Los legisladores presentes
En la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, encabezaron la comisión conjunta sus presidentes: de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), junto a los integrantes Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).