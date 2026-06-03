AUH junio 2026: cuánto se cobra con el aumento y cuánto llega con Tarjeta Alimentar

La AUH junio 2026 presenta una nueva actualización que impactará directamente en los ingresos de millones de familias argentinas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo, en el marco del esquema de movilidad vigente que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y también a las asignaciones familiares que perciben trabajadores registrados a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El objetivo es acompañar la evolución de los precios y amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables.

Para los titulares de la AUH, la actualización adquiere una importancia especial debido a que el monto total informado por el organismo no coincide con el dinero que efectivamente se deposita cada mes. Esto se debe a que una parte de la prestación continúa reteniéndose hasta que se cumplan determinados requisitos administrativos.

Cuál es el monto de la AUH en junio

Con el incremento aplicado para junio, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido en $144.562 por cada menor de edad. Sin embargo, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante permanece retenido por ANSES.

De esta manera, el dinero que se acredita directamente en la cuenta bancaria de cada titular asciende a $115.650 por hijo. El porcentaje retenido representa $28.912 mensuales y se acumula a lo largo del año.

Foto: Archivo Elonce.

Para acceder a esos fondos retenidos, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, un documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el calendario obligatorio de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.

Qué pasa con la AUH por discapacidad

En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, los valores son considerablemente más elevados debido a las características específicas de esta cobertura social, según información de Iprofesional.

Según los montos vigentes para junio, el haber bruto supera ampliamente al de la asignación común, permitiendo un ingreso directo cercano a los $377.676 para quienes acceden a esta prestación.

La actualización también forma parte del mecanismo de movilidad mensual dispuesto por el Gobierno nacional, que toma como referencia los datos oficiales de inflación para definir los aumentos de las prestaciones administradas por ANSES.

Cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

Además del incremento en la asignación, muchas familias reciben un ingreso adicional mediante el Programa Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para hogares con niños y adolescentes.

Foto: Archivo Elonce.

Este beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH y su valor depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Por ese motivo, el monto final que reciben los beneficiarios puede variar significativamente.

Para quienes tienen un solo hijo menor de 14 años o perciben la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar suma $72.250. De esta manera, el ingreso total mensual alcanza los $187.900 entre ambos beneficios.

Los ingresos más altos para familias numerosas

Las familias que perciben la AUH por dos hijos reciben una asistencia alimentaria de $113.299. Sumado al valor neto de las asignaciones, el ingreso total mensual asciende a $344.599.

En tanto, los hogares con tres o más hijos obtienen el monto máximo previsto por el Programa Alimentar. En estos casos, la asistencia complementaria alcanza los $149.425 mensuales.

Foto: Archivo Elonce.

Con esta combinación de beneficios, el ingreso global para una familia numerosa puede llegar a los $496.375 durante junio. De esta manera, la actualización de la AUH y la continuidad de la asistencia alimentaria representan un alivio económico para miles de hogares que dependen de estas prestaciones para afrontar los gastos cotidianos en un contexto marcado por la evolución constante de los precios.