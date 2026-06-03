Dos hinchas paranaenses viajan miles de kilómetros para alentar a la Selección Argentina en cada Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Los fanáticos de la Selección Argentina de fútbol, Ignacio Navarro y Luciano Morales compartirán una nueva aventura mundialista, impulsados por una pasión que los llevó a vivir experiencias inolvidables en Rusia, Qatar y ahora Estados Unidos.
Los hinchas argentinos suelen protagonizar historias que reflejan el fervor que despierta la Selección Nacional en cada rincón del planeta. Entre ellos están Ignacio Navarro y Luciano Morales, dos paranaenses que ya cuentan los días para emprender un nuevo viaje y acompañar al equipo albiceleste en una nueva cita internacional.
Para ambos, seguir a la Selección es mucho más que asistir a los partidos. Se trata de una experiencia de vida construida a través de los años, las amistades, las anécdotas y los recuerdos que deja cada torneo. Luciano conserva una reliquia muy especial: una pelota que llegó a sus manos durante un partido de Eliminatorias entre Argentina y Brasil.
“En una jugada, Paredes pateó al arco, la atajó el arquero, fue a la tribuna y me cayó a mí. La agarré y dije: ‘Esta es mía, no se me escapa’”, recordó en diálogo con Elonce mientras mostraba el balón que hoy atesora como uno de los objetos más valiosos de su colección futbolera.
Qatar, una experiencia difícil de igualar
Aunque ya recorrieron varios países detrás de la Selección, ambos coinciden en que el Mundial de Qatar dejó una marca imborrable. No solo por la consagración de Argentina como campeona del mundo, sino también por todo lo que rodeó aquella experiencia.
“Fue el mejor, sin duda. Lo que se vio en Qatar, lo que vivimos ahí, todos los que fueron lo hablamos siempre en charlas y anécdotas. Fue algo único, irrepetible. Y obviamente también la frutilla del postre fue salir campeones”, expresó Luciano.
Ignacio destacó otro aspecto que hizo especial a aquella Copa del Mundo. “Lo bueno de Qatar para mí es que era todo en un solo lugar. Toda la gente estaba concentrada en un mismo sitio y eso lo hacía mucho más lindo que en Rusia, por ejemplo, donde el país era muy grande y la gente estaba distribuida en diferentes ciudades”.
La pasión argentina también sorprende en cada viaje. “La gente quiere ser argentina. Quiere ponerse la camiseta, pintarse, estar con vos, conocer tu cultura, comer con vos, cantar y estar en la cancha. Se vuelven locos por el fanatismo que tenemos nosotros”, relató Luciano sobre los encuentros que mantuvieron con aficionados de distintos países.
La pasión por la Selección y un nuevo viaje en marcha
La próxima aventura ya está en marcha. Ignacio viajará el sábado y Luciano lo hará un día después. Ambos tienen previsto instalarse en Dallas para seguir los compromisos de la Selección durante la fase inicial del torneo.
“Este es el cuarto Mundial al que vamos a ir, si Dios quiere. Vamos a tratar de estar y ver un par de partidos. Todo lo que se vive es hermoso. La pasión por el fútbol y por seguir los colores de Argentina a mí me encanta mucho. Soy bastante apasionado”, contó Ignacio.
En esta oportunidad no estarán solos. A diferencia de experiencias anteriores, se sumaron más paranaenses al proyecto. “Ahora somos ocho en total. En los mundiales anteriores siempre organizábamos entre dos o tres personas, pero esta vez se sumaron varios chicos”, explicó.
Sin embargo, conseguir entradas se convirtió en uno de los principales desafíos para quienes planean acompañar a la Selección.
Entradas más caras y una demanda récord
Los viajeros señalaron que acceder a los tickets resulta cada vez más complicado. “Siempre fue un desafío, pero ahora hay mucha demanda. Además, los precios son tres veces más altos que en mundiales anteriores”, explicó Luciano.
Según detallaron, las entradas oficiales comenzaron a comercializarse con valores cercanos a los 400 dólares para las ubicaciones más económicas y alcanzaron los 800 dólares en las categorías superiores. “Se terminaron rápidamente. Ahora utilizan un sistema de precios dinámicos y van largando entradas por etapas”, comentó Ignacio.
Pese a las dificultades, mantienen intacta la ilusión. “Yo tengo fe de que voy a conseguir afuera del estadio. Los estadios son grandes y para mí no se van a llenar todos. Además, la mayoría va a ser argentina”, afirmó Luciano.
La expectativa por ver nuevamente a la Selección también trasciende las fronteras nacionales. “Nos tocó conocer mexicanos que tenían que elegir entre ver a México o a Argentina y eligieron ir a ver a Argentina. Mucha gente quiere ver a Messi y eso hace que las entradas sean todavía más difíciles de conseguir”, recordaron.
Mientras preparan valijas, organizan itinerarios y buscan boletos para los partidos, Ignacio Navarro y Luciano Morales representan a miles de hinchas argentinos que convierten cada torneo en una experiencia única, impulsados por una pasión capaz de atravesar continentes y generaciones.