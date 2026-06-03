Biciviajeros entrerrianos cumplieron el sueño y tomaron mates con Scaloni, Aimar, Ayala y Samuel

REDACCIÓN ELONCE
Tras recorrer más de 17.000 kilómetros y atravesar 17 países, tres ciclistas de Gualeguaychú llegaron a Kansas y cumplieron el sueño de conocer al técnico de la Selección que se prepara para el Mundial 2026.
Los biciviajeros entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini alcanzaron el objetivo que se habían propuesto hace casi un año: llegar pedaleando hasta donde se encuentra concentrada la Selección Argentina y compartir un encuentro con integrantes del cuerpo técnico nacional.
Los tres ciclistas de Gualeguaychú arribaron a Kansas, en Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni realiza parte de su preparación para el Mundial 2026. Allí fueron invitados al hotel de concentración y vivieron una experiencia que definieron como inolvidable.
“Estuvimos como una hora y media tomando mates, pero no así con los jugadores, porque estaban descansando en sus habitaciones”, relató Miguel Silio al recordar el encuentro.
Una travesía de más de 17.000 kilómetros
Durante la visita, los entrerrianos pudieron conversar con Lionel Scaloni y con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. También participaron del encuentro Pablo Aimar, Walter Samuel y el entrerriano Roberto Ayala, integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo.
La reunión fue interpretada como un reconocimiento al esfuerzo realizado por los ciclistas, que recorrieron más de 17.000 kilómetros atravesando gran parte del continente americano para concretar su desafío.
La aventura había comenzado el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú, cuando emprendieron viaje con la meta de llegar al lugar donde la Scaloneta iniciaría su camino mundialista.
Un sueño cumplido
A lo largo de casi un año de recorrido, los biciviajeros atravesaron Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos.
Durante el trayecto compartieron experiencias culturales y difundieron valores vinculados al deporte, la solidaridad y la superación personal, transformando la travesía en una historia seguida por miles de personas.
“Fue un momento único, una recompensa al esfuerzo y a la pasión que nos mueve”, expresaron tras concretar el esperado encuentro. La historia de los tres vecinos de Gualeguaychú se convirtió así en un ejemplo de perseverancia y en un motivo de orgullo para Entre Ríos.