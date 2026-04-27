Pescó un surubí de 12 kilos desde la costanera posadeña en el Río Paraná: “valió la pena”

REDACCIÓN ELONCE
Un pescador logró capturar un surubí de gran tamaño, desde la costanera de la ciudad de Posadas, en el río Paraná. Compartió su experiencia y destacó el esfuerzo detrás de la pesca.
Un surubí de 12 kilos fue capturado en el río Paraná. Un pescador llamó la atención tras concretar una captura destacada desde la orilla del río Paraná, en la capital misionera. Un surubí de 12 kilos fue capturado en Posadas, por un pescador que generó repercusión en redes sociales tras compartir su logro. Se trata de Cristian Gauto, quien el fin de semana obtuvo un ejemplar de 1,33 metros desde la costanera de la capital misionera.
El hecho ocurrió a orillas del río Paraná, donde el pescador concretó una de sus capturas más destacadas luego de varios meses de intentos. La imagen del pez rápidamente se viralizó entre aficionados a la pesca deportiva.
El propio protagonista relató los detalles de la experiencia y el esfuerzo que implicó alcanzar el objetivo, marcado por condiciones climáticas adversas y largas jornadas de espera.
El testimonio del pescador
“Acá les dejo al surubí pintado pescado en Posadas-Misiones, 1,33 metros, 12 kilos de puro músculo. Después de meses de búsqueda, se dio”, expresó Gauto en sus redes sociales.
En ese sentido, agregó: “Valió la pena las noches bajo tormentas, los días en que tiritábamos de frío, la batalla constante con los mosquitos, la frustración y la pelea con las palometas. La pesca es así: paciencia y constancia nada más”.
El pescador evitó precisar el punto exacto de la captura, aunque el hecho no pasó desapercibido y fue ampliamente compartido por seguidores de esta actividad.
Antecedentes y repercusión
La historia tiene un antecedente cercano dentro de su familia. Gauto indicó que es hermano de un joven que tiempo atrás logró capturar un dorado de 20 kilos también en la costa posadeña.
“Así que nuevamente somos noticia”, señaló con orgullo, al destacar la tradición familiar vinculada a la pesca en la región.
Ambos integran una comunidad activa en redes sociales, donde comparten sus experiencias a través del perfil @Pesca_en_tu_honor, difundiendo jornadas, capturas y vivencias en torno a la pesca deportiva en Misiones.