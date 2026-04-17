Operativo antidroga en Concepción del Uruguay: controles vehiculares, canes y fuerte despliegue en el acceso a la ciudad

La Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional realizaron un amplio procedimiento preventivo con identificación de personas y detección de estupefacientes en uno de los principales ingresos a La Histórica.
Este viernes se llevó adelante un importante operativo conjunto de prevención del delito y lucha contra el narcotráfico en uno de los principales accesos a Concepción del Uruguay, en el marco de las políticas de seguridad vigentes.
El despliegue estuvo encabezado por el jefe del Escuadrón N°6 de Gendarmería Nacional Argentina, David Gustavo Hapke, y el jefe de Policía de Entre Ríos de la Jefatura Departamental Uruguay, Esteban Allegrini.
Detalles
La medida contó con la participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Uruguay, entre ellas División Investigaciones, Comisaría Cuarta y División Drogas Peligrosas, que trabajaron de manera coordinada con efectivos federales. Además, se destacó la intervención de guías con canes detectores de narcóticos, fundamentales para la inspección de vehículos y transportes de carga.
El operativo se enmarcó en acciones impulsadas por AMERIPOL y en la cooperación institucional entre fuerzas de seguridad provinciales y federales. Durante el procedimiento se realizaron controles de documentación, identificación de personas, verificación de vehículos, inspección de baúles y encomiendas, así como tareas preventivas vinculadas al delito rural, como el abigeato.
El uso de perros entrenados permitió una revisión minuciosa en busca de sustancias ilegales en los vehículos que ingresaban y salían de la ciudad.
Anticiparon la continuidad de los operativos
Desde la Jefatura Departamental destacaron la importancia del trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, remarcando que estos operativos no solo apuntan a detectar estupefacientes, sino también a prevenir delitos y localizar personas con pedidos de captura.
Asimismo, se informó que este tipo de controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la seguridad y profundizar la lucha contra el narcotráfico en la región.