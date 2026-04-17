Operativo antidroga en Concepción del Uruguay: controles vehiculares, canes y fuerte despliegue en el acceso a la ciudad

El operativo fue llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos y Gendarmería

Este viernes se llevó adelante un importante operativo conjunto de prevención del delito y lucha contra el narcotráfico en uno de los principales accesos a Concepción del Uruguay, en el marco de las políticas de seguridad vigentes.

El despliegue estuvo encabezado por el jefe del Escuadrón N°6 de Gendarmería Nacional Argentina, David Gustavo Hapke, y el jefe de Policía de Entre Ríos de la Jefatura Departamental Uruguay, Esteban Allegrini.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Detalles

La medida contó con la participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental Uruguay, entre ellas División Investigaciones, Comisaría Cuarta y División Drogas Peligrosas, que trabajaron de manera coordinada con efectivos federales. Además, se destacó la intervención de guías con canes detectores de narcóticos, fundamentales para la inspección de vehículos y transportes de carga.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El operativo se enmarcó en acciones impulsadas por AMERIPOL y en la cooperación institucional entre fuerzas de seguridad provinciales y federales. Durante el procedimiento se realizaron controles de documentación, identificación de personas, verificación de vehículos, inspección de baúles y encomiendas, así como tareas preventivas vinculadas al delito rural, como el abigeato.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El uso de perros entrenados permitió una revisión minuciosa en busca de sustancias ilegales en los vehículos que ingresaban y salían de la ciudad.

Anticiparon la continuidad de los operativos

Desde la Jefatura Departamental destacaron la importancia del trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, remarcando que estos operativos no solo apuntan a detectar estupefacientes, sino también a prevenir delitos y localizar personas con pedidos de captura.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Asimismo, se informó que este tipo de controles continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la seguridad y profundizar la lucha contra el narcotráfico en la región.