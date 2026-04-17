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Concordia: derribaron una vivienda precaria, secuestraron droga, un arma y detuvieron a dos personas

El operativo policial incluyó un allanamiento autorizado por la Justicia y la demolición de una casilla utilizada para la venta de estupefacientes, ubicada en el barrio José Hernández. La investigación comenzó cuando la policía identificó a un hombre que llevaba envoltorios con droga.

17 de Abril de 2026
La demolición fue en un precario inmueble del barrio José Hernández de Concordia
La demolición fue en un precario inmueble del barrio José Hernández de Concordia Foto: Captura de video

El operativo policial incluyó un allanamiento autorizado por la Justicia y la demolición de una casilla utilizada para la venta de estupefacientes, ubicada en el barrio José Hernández. La investigación comenzó cuando la policía identificó a un hombre que llevaba envoltorios con droga.

En la tarde del jueves, personal de la Comisaría Segunda de Concordia llevó adelante un operativo de saturación en el barrio José Hernández con el objetivo de prevenir el delito y reforzar la presencia policial en la zona.

 

El procedimiento, dispuesto por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, se inició cuando los efectivos identificaron a un sujeto en la vía pública. Durante la requisa, constataron que llevaba consigo envoltorios con sustancias presuntamente estupefacientes, informó el sitio Concordia Policiales.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien ordenó las diligencias correspondientes y gestionó un allanamiento en la vivienda del individuo, ubicada sobre calle Ramírez. La medida fue autorizada en tiempo récord por el Juzgado de Garantías.

Detalles del allanamiento

 

Durante el allanamiento, encabezado por el segundo jefe de la Comisaría Segunda, Cristian Fernández, se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, además de un arma de fabricación casera con cartuchería calibre .22.

Foto: Concordia Policiales
Foto: Concordia Policiales

 

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Foto: Concordia Policiales
Foto: Concordia Policiales

 

Cabe destacar que, minutos antes, en el marco del mismo despliegue, las fuerzas de seguridad habían desarticulado un presunto “búnker” narco, procediendo a la demolición de una casilla utilizada para la comercialización de estupefacientes en el barrio.

Temas:

Estupefacientes Concordia Allanamiento en Concordia
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