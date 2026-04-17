Concordia: derribaron una vivienda precaria, secuestraron droga, un arma y detuvieron a dos personas

La demolición fue en un precario inmueble del barrio José Hernández de Concordia

En la tarde del jueves, personal de la Comisaría Segunda de Concordia llevó adelante un operativo de saturación en el barrio José Hernández con el objetivo de prevenir el delito y reforzar la presencia policial en la zona.

El procedimiento, dispuesto por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, se inició cuando los efectivos identificaron a un sujeto en la vía pública. Durante la requisa, constataron que llevaba consigo envoltorios con sustancias presuntamente estupefacientes, informó el sitio Concordia Policiales.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien ordenó las diligencias correspondientes y gestionó un allanamiento en la vivienda del individuo, ubicada sobre calle Ramírez. La medida fue autorizada en tiempo récord por el Juzgado de Garantías.

Detalles del allanamiento

Durante el allanamiento, encabezado por el segundo jefe de la Comisaría Segunda, Cristian Fernández, se secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, además de un arma de fabricación casera con cartuchería calibre .22.

Foto: Concordia Policiales

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Foto: Concordia Policiales

Cabe destacar que, minutos antes, en el marco del mismo despliegue, las fuerzas de seguridad habían desarticulado un presunto “búnker” narco, procediendo a la demolición de una casilla utilizada para la comercialización de estupefacientes en el barrio.