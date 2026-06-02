Torneo del Litoral: Talleres celebró los títulos en sub 14 y sub 19

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo del Litoral coronó a Talleres en las categorías sub 14 y sub 19. Los hermanos Joaquín y Felipe Vich, junto al preparador físico Gastón Benavidez, destacaron el crecimiento del hockey masculino y el trabajo formativo del club.
El Torneo del Litoral tuvo a Talleres como uno de sus grandes protagonistas. El club paranaense se consagró campeón en las categorías sub 14 y sub 19 del certamen organizado por la Asociación de Hockey del Litoral, que reúne a equipos de Paraná, Santa Fe y Rosario. La sub 14 alcanzó el título de manera invicta, mientras que la sub 19 logró quedarse con la corona tras una destacada campaña.
Los hermanos Joaquín y Felipe Vich, integrantes de los planteles campeones, y el preparador físico Gastón Benavidez participaron del programa “El Once Deportivo”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde compartieron sus sensaciones tras la obtención de los títulos.
Benavidez destacó el crecimiento sostenido que viene mostrando el hockey masculino de Talleres y valoró el trabajo desarrollado durante los últimos años para competir de igual a igual con instituciones de mayor trayectoria.
Un proceso que dio resultados
“La verdad que estoy muy contento por el desempeño de de los chicos”, expresó el integrante del cuerpo técnico. Además, remarcó que el club logró presentar equipos en todas las categorías masculinas, desde sub 14 hasta Primera División.
“Muy contento por el proceso, por ponernos a la par de equipos de de Rosario a un nivel muy alto y eso nos enorgullece de poder presentar toda la línea de 14 a Primera”, sostuvo.
El preparador físico explicó que los logros deportivos son consecuencia de un proyecto de largo plazo. “Es un proceso de muchos años”, señaló, al tiempo que recordó otros resultados destacados obtenidos recientemente por distintas categorías del club.
El esfuerzo detrás de cada viaje
Joaquín Vich, integrante de la categoría sub 19, destacó el compromiso de los jugadores y el acompañamiento de las familias para afrontar la competencia regional.
“Estamos demasiado felices con los chicos, con Felipe también y es un orgullo tremendo del nivel que estamos presentando ahí en el torneo”, expresó.
El joven también hizo referencia al esfuerzo económico que demanda competir fuera de Paraná. “Sabemos que es una cuestión económica muy grande para ir a jugar allá Rosario y nosotros dejamos todo por los que nos ven afuera de la cancha”, afirmó.
La definición del campeonato de la sub 19 tuvo un condimento especial. El equipo dependía de un resultado ajeno y siguió las alternativas a distancia. “Dependíamos que Jockey no gane por dos goles o más”, recordó Joaquín. Finalmente, el encuentro terminó empatado y los jugadores celebraron el título desde Paraná.
La campaña invicta de la sub 14
Por su parte, Felipe Vich resaltó el desempeño de la sub 14, que logró mantenerse invicta durante todo el torneo. “La verdad que fue un torneo muy lindo. Nos preparamos muy bien como equipo”, manifestó el jugador.
Al momento de explicar las claves del éxito, remarcó la fortaleza del grupo. “Somos un grupo muy unido, que estamos en las buenas y en las malas”, aseguró.
Consultado sobre la principal característica del equipo, no dudó en responder: “La actitud”. Luego agregó: “Siempre les digo antes de entrar el partido que pongamos garra y que hagamos todo por ganar”.
Sueños de selección y crecimiento permanente
Los títulos obtenidos aparecen como una motivación para seguir creciendo dentro de la disciplina. Joaquín reconoció que uno de sus objetivos es continuar desarrollándose y alcanzar niveles superiores de competencia.
“Lo que yo quiero con el hockey es seguir avanzando, algún día llegar a la selección argentina y jugar afuera, si puede ser”, expresó. Cuando le preguntaron dónde le gustaría jugar, respondió: “En España y Italia”. Felipe también eligió España como uno de sus destinos soñados para el futuro deportivo.
Mientras tanto, desde el cuerpo técnico continúan trabajando para fortalecer todas las categorías y sostener el crecimiento del hockey masculino. Benavidez explicó que uno de los principales desafíos es mantener la cantidad de jugadores en cada división y consolidar la Primera.
“Creo que es una de las cosas más complicadas que año tras año vayan pasando las categorías con un poquito más de caudal de gente”, indicó.
El entrenador también valoró que el plantel que participó en la Superliga B disputada en Tucumán estuvo integrado íntegramente por jugadores formados en la institución. “En Tucumán, en el Nacional, fuimos todos gente del club”, destacó.