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Crimen del sereno en Colón: identificaron a la víctima y la comunicaron a un familiar

Se pudo establecer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de la ciudad de Colón, el pasado domingo. Además, a través de la autopsia, se pudo determinar que “el cadáver presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula”.

17 de Abril de 2026
Crimen del sereno en Colón
Crimen del sereno en Colón

Se pudo establecer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de la ciudad de Colón, el pasado domingo. Además, a través de la autopsia, se pudo determinar que “el cadáver presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula”.

Se pudo establecer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de la ciudad de Colón, el pasado domingo. La víctima es Jorge Osvaldo Giménez Amarilla, de nacionalidad paraguaya, de 52 años de edad, nacido el 8 de mayo de 1972 en la ciudad de Asunción.

 

Se confirmó así que se trata de la persona que cumplía funciones de sereno en la obra en construcción donde ocurrió el homicidio (avenida Quirós y Moreno de la ciudad de Colón).

 

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Alejandro Perroud comunicó la novedad a una familiar de la víctima y al Consulado del Paraguay.

 

En la autopsia llevada a cabo en el Centro Médico Forense de Oro Verde este jueves, y pese al estado del cadáver, fue posible el levantamiento de registros dactilares, cuya compulsa en principio no había arrojado resultados en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS).

 

Pero la colaboración de la División Triple Frontera dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de Policía Federal, y del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (CIDECOFRON) de Gendarmería Nacional Argentina, permitieron obtener fichas dactiloscópicas remitidas por la Policía Nacional la República del Paraguay. La identificación se logró gracias a un trabajo conjunto de la División Rastros de la Provincia y División Policía Científica de la Policía de Colón.

 

Por el crimen, continuará detenido Nicolás Alexander Acosta. El hombre de 32 años y conocido como “Nino”, es el único imputado por el delito de homicidio simple en el marco de la causa que investiga el cruento hecho de sangre.

Nicol&aacute;s Alexander Acosta, alias &ldquo;Nino&rdquo;, imputado por el delito de homicidio simple (foto Uruguayenses)
Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, imputado por el delito de homicidio simple (foto Uruguayenses)

La medida fue adoptada durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Colón, donde el juez de Garantías Jesús Penayo Amaya resolvió que el imputado permanezca detenido por un plazo de 90 días.

 

Fuentes judiciales comunicaron que a través de la autopsia se pudo determinar que “el cadáver presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula”.

 

El caso tomó relevancia pública el pasado fin de semana, cuando se encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una obra ubicada en la intersección de Moreno y Costanera Quirós.

 

De acuerdo a la información difundida, el cadáver había sido ocultado en el hueco de una escalera y cubierto detrás de un tapial, en un intento por evitar su detección.

 

Ese hallazgo dio origen a la causa que investiga el crimen del sereno en Colón, cuya víctima ahora se confirmó que era un trabajador de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido desde hacía más de dos semanas.

 

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