Dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen del sereno en Colón

La investigación por el crimen del sereno en Colón sumó este jueves un avance relevante con la resolución judicial que dispuso la prisión preventiva para el principal sospechoso del homicidio.

La medida fue adoptada durante una audiencia realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Colón, donde el juez de Garantías Jesús Penayo Amaya resolvió que el imputado, Nicolás Alexander Acosta, de 32 años, permanezca detenido por un plazo de 90 días.

El hombre, conocido como “Nino”, está acusado por el delito de homicidio simple en el marco de la causa que investiga el hallazgo de un cuerpo en una obra en construcción.

La audiencia y la decisión judicial

Durante la audiencia por el crimen del sereno en Colón, la fiscalía, a cargo del Dr. Alejandro Perroud, expuso los elementos reunidos hasta el momento y solicitó la medida de coerción.

El imputado fue asistido por el defensor oficial Gustavo Goyeneche. Tras evaluar los riesgos procesales y las circunstancias del caso, el magistrado resolvió hacer lugar al pedido y dictar la prisión preventiva.

Según se dispuso, la medida se cumplirá inicialmente en la Jefatura Departamental de Colón y luego en una unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que será definida en los próximos días.

Primera audiencia en Colón. Foto: 03442.

El plazo fijado se extenderá hasta el 20 de julio de 2026, mientras continúa la investigación del crimen del sereno en Colón.

El hallazgo que conmocionó a la ciudad

El caso tomó relevancia pública el pasado fin de semana, cuando se encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una obra ubicada en la intersección de Moreno y Costanera Quirós.

De acuerdo a la información difundida, el cadáver había sido ocultado en el hueco de una escalera y cubierto detrás de un tapial, en un intento por evitar su detección.

Ese hallazgo dio origen a la causa que investiga el crimen del sereno en Colón, cuya víctima sería un trabajador de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido desde hacía más de dos semanas.

A la espera de resultados clave

Si bien los indicios apuntan a esa identificación, la confirmación oficial aún no fue establecida y dependerá de los resultados de la autopsia.

Los estudios se realizaron en la morgue de Oro Verde y se espera que en las próximas horas aporten datos determinantes sobre la identidad de la víctima, la causa de muerte y la mecánica del hecho.