PUAM: cuánto se cobra en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Los beneficiarios de la PUAM recibirán en junio un incremento del 2,58%, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. El ingreso total superará los $553.000 durante este mes.
La PUAM alcanzará en junio de 2026 un ingreso total de $553.981,59 para sus beneficiarios, como resultado de la combinación del aumento mensual por movilidad, el bono extraordinario de $70.000 y el pago del medio aguinaldo. La actualización impactará en miles de adultos mayores que acceden a esta prestación administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El incremento aplicado durante junio fue del 2,58%, porcentaje que surge de la inflación registrada en abril y que se utiliza como referencia para la actualización automática de jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales. De esta manera, los haberes volvieron a ajustarse bajo la modalidad de movilidad mensual vigente.
Además del aumento, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor continuarán recibiendo el refuerzo de $70.000 dispuesto para los haberes más bajos del sistema previsional, beneficio que se paga en forma completa a los titulares de la PUAM, comunicó La Nación.
Cómo se compone el ingreso de junio
Según los valores confirmados para este mes, el haber actualizado de la PUAM se ubicó en $322.654,39. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente a $161.327,20.
La suma de estos conceptos permite que los beneficiarios alcancen un ingreso total de $553.981,59 durante junio. Se trata de uno de los meses con mayores ingresos del año debido al pago simultáneo del aguinaldo.
El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre y constituye un ingreso adicional esperado por jubilados y pensionados de todo el país.
Cuánto cobran las demás prestaciones previsionales
La actualización también impactó sobre el resto de las prestaciones administradas por Anses. Los jubilados que perciben la mínima cobran un haber de $403.317,99, al que se agrega el bono de $70.000 y un aguinaldo de $201.659.
En consecuencia, quienes perciben la jubilación mínima alcanzan durante junio un ingreso total de $674.976,99. Por otro lado, los titulares de jubilaciones máximas reciben $2.713.948,18 y un aguinaldo de $1.356.974,09, sin acceder al bono extraordinario.
En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, el haber asciende a $282.322,60, mientras que el bono alcanza los $70.000 y el aguinaldo suma $141.161,30. El total percibido por este grupo llega a $493.483,90.
Cuándo se cobra la PUAM
El calendario de pagos para los titulares de la PUAM se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad, siguiendo el mismo esquema utilizado para los jubilados que perciben haberes mínimos.
Las fechas son publicadas mensualmente por Anses y pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo. Allí se informa el cronograma completo correspondiente a cada prestación.
Los beneficiarios pueden verificar también la fecha exacta de cobro ingresando a Mi Anses con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Cómo tramitar la prestación
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. El beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.
Antes de iniciar el trámite, es necesario tener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses y contar con una Clave de la Seguridad Social habilitada.
Desde el organismo previsional recuerdan que gran parte de las gestiones pueden realizarse de manera digital, facilitando el acceso a quienes buscan incorporarse al sistema de protección previsional.