Detuvieron a un hombre armado que arrojaba piedras contra una vivienda en Paraná

Detenido por arrojar piedras a una casa en Paraná

En horas de la madrugada este viernes, la policía detuvo a un hombre que arrojaba piedras contra una vivienda en Paraná y estaba armado.

La detención se produjo en el marco de un operativo de seguridad y prevención, luego de que personal policial interviniera tras un llamado al 911.

El hecho ocurrió en calle Los Talas. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron al individuo señalado y procedieron a demorarlo para resguardar la situación y evitar mayores daños.

Durante el procedimiento, le realizaron un palpado preventivo y detectaron que el sujeto llevaba entre sus prendas un arma de fuego.

Según se informó, se trataba de un revólver calibre .22, el cual contenía seis proyectiles en su interior.

El hallazgo generó la intervención de la autoridad judicial correspondiente, debido a la gravedad que implica la portación de un arma de fuego en un contexto de disturbios en la vía pública.

Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin que se registraran personas lesionadas.

El fiscal interviniente dispuso la detención del individuo. Además, ordenó que sea trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. Y se secuestró el arma de fuego. Elonce.com