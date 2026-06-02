Selección de Entre Ríos de vóley: Enrique Gallinger celebró el podio con la sub 18 y sueña con jugar en Italia

REDACCIÓN ELONCE
La Selección de Entre Ríos de vóley logró el tercer puesto en el Nacional de Selecciones Sub 18. Enrique Gallinger destacó el rendimiento del equipo, repasó su crecimiento deportivo y compartió sus objetivos a futuro.
La Selección de Entre Ríos de vóley consiguió el tercer puesto en el Nacional de Selecciones Sub 18 disputado entre el 26 y el 30 de mayo en Chapadmalal, y uno de sus protagonistas fue el crespense Enrique Gallinger. El jugador valoró el desempeño colectivo, recordó campañas anteriores y habló sobre sus desafíos deportivos tanto a nivel provincial como nacional.
“Estoy muy contento por lo que logramos con la camada sub 18 tras lograr el tercer puesto con la selección”, expresó Gallinger al hacer un balance de la participación entrerriana en el certamen nacional.
El voleibolista formó parte por tercer año consecutivo del combinado provincial y destacó la continuidad de buenos resultados obtenidos por Entre Ríos. “Fuimos subcampeones el año pasado, en 2024 llegamos al tercer puesto”, recordó.
Un torneo exigente y una rápida adaptación
Al analizar el desarrollo de la competencia, Gallinger explicó que las condiciones de juego representaron un desafío durante los primeros encuentros. “En los primeros partidos jugamos en Chapadmalal, donde había siete canchas. Hasta que nos pudimos encontrar, los primeros partidos eran difíciles. Había mucha humedad y en el piso te resbalabas. Tenías que estar consciente de los pasos que tenías que hacer”, relató.
Pese a las dificultades iniciales, el equipo logró consolidarse rápidamente. Según indicó, la experiencia compartida por varios integrantes fue clave para alcanzar un buen funcionamiento colectivo. “La gran mayoría son jugadores de Paraná o de San Miguel de Nogoyá. La verdad no nos costó mucho porque ya jugamos varias veces juntos”, afirmó.
La campaña entrerriana incluyó victorias frente a Neuquén por 3 a 1, La Pampa por 3 a 0, Corrientes por 3 a 1 y San Juan por 3 a 0 durante la fase de grupos. Posteriormente superaron a San Luis por 3 a 0, cayeron ante Buenos Aires por 3 a 0 y cerraron su participación con otro triunfo sobre San Juan por 3 a 0 para quedarse con el tercer puesto del campeonato.
De armador a punta y con experiencia en Echagüe
Gallinger contó que el vóley forma parte de su historia familiar. Tiene un hermano y una hermana vinculados a la disciplina y comenzó a practicar desde muy pequeño. Con el paso de los años modificó su posición dentro de la cancha.
“Me gusta ser punta porque haces todo”, sostuvo al referirse al puesto que ocupa actualmente, luego de haberse iniciado como armador.
El joven también repasó su experiencia en el Club Atlético Echagüe, institución en la que continúa desarrollando su carrera deportiva. Una lesión de tobillo le impidió participar de la Liga Nacional 2025-2026, aunque valoró el crecimiento adquirido en temporadas anteriores.
“A la Liga Nacional 2025-2026 no la pude jugar porque me lesioné el tobillo en una final de sub 18. Estuve todo el verano en muleta. La Liga pasada la pude jugar y sumé minutos ahí. Estoy contento porque estuve bien acomodado. Ya conozco a los jugadores de Primera, me llevo muy bien y ellos me ayudaron a crecer como jugador y persona”, señaló. A la hora de destacar a un compañero, eligió al capitán Denis Pérez como una de sus principales referencias dentro del plantel.
Los próximos desafíos y un sueño internacional
El calendario deportivo de Gallinger continuará activo durante las próximas semanas. El 13 de junio participará de un torneo en Santa Fe, razón por la que no podrá asistir a la visita del exintegrante de la Selección Argentina, Marcos Milinkovich, a Crespo. “Tengo que ir a jugar a Unión con la sub 21”, explicó.
Actualmente combina los entrenamientos de vóley con la preparación física en gimnasio y anticipó que próximamente sumará una nueva etapa académica. “Ahora estoy metiéndole gimnasio y vóley hasta que arranque a estudiar. Luego voy a hacer las tres cosas en simultáneo”, comentó.
Respecto a sus aspiraciones deportivas, sostuvo que su principal objetivo inmediato es continuar creciendo en Echagüe y aprovechar nuevas oportunidades competitivas. “Por seguir en Echagüe en lo que queda del año y si se me da la posibilidad de jugar un torneo y que me llamen de otro lado, estoy predispuesto. Aparte de sumar experiencia, conocer otros ambientes siempre es bueno”, manifestó.
Entre sus referentes actuales aparecen los jugadores argentinos Luciano Vicentín y Luciano Palonsky. “Me encanta cómo juega. Ahora está jugando en Japón, me miro todos los partidos de Japón, que ahora de la nada tiene una liga de mucho nivel”, dijo sobre Vicentín.
Finalmente, Gallinger reveló cuál es el gran sueño que persigue para su carrera. “Mi sueño es irme a jugar a Italia. Es un sueño grande que va a costar mucho, pero es un sueño que casi todos tenemos. Sino, por ahora, ir a jugar a Buenos Aires, donde me gustaría jugar la Liga Metropolitana, que es la liga más competitiva en Argentina”, resaltó.