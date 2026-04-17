El caso de la joven policía fallecida dio un giro por un cuaderno con denuncias de abuso: hay un imputado

El caso de la joven policía fallecida, Daniela Giuliana Lezcano Balzer, pasó de ser un hecho de autodeterminación a una compleja investigación penal que apunta a un contexto de abusos sostenidos. La agente de 21 años fue hallada sin vida el pasado 2 de abril en un comercio céntrico de Chajarí, pero nuevas pruebas cambiaron por completo el rumbo de la causa.

Según se pudo establecer, el hallazgo de un cuaderno personal de la víctima resultó determinante. En al menos 18 páginas manuscritas, Daniela habría dejado constancia de situaciones de abuso sexual reiterado dentro de su entorno familiar, lo que abrió una nueva línea investigativa.

A partir de este elemento, la Justicia avanzó en la identificación de un sospechoso, un hombre identificado como C. Aquino, quien ya fue imputado. La investigación también incorporó el testimonio de la hermana mayor de la joven, quien se habría ido del hogar años atrás por motivos similares, publicó 7Páginas.

El giro judicial y las nuevas hipótesis

El avance del expediente no se detiene allí. Fuentes cercanas a la causa indicaron que los investigadores no descartan nuevas imputaciones, incluso dentro del núcleo familiar, en caso de comprobarse omisiones o encubrimiento frente a los abusos denunciados. No descartan que la madre de la víctima pueda ser imputada en las próximas horas.

El expediente ahora se encuadra en figuras más complejas, como abuso sexual seguido de muerte o delitos vinculados a un contexto de violencia sistemática. La clave será determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

En paralelo, la causa también tuvo impacto en la estructura policial. El jefe de la Comisaría 1°, Mauricio Maschio, fue apartado de su cargo junto a un sargento, en el marco de medidas preventivas para garantizar la transparencia del proceso.

La defensa institucional y el reclamo social

En declaraciones radiales, Maschio defendió su accionar y el de la institución. «Entiendo que me aparten para que la investigación sea transparente. Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo», afirmó.

El ex jefe policial también sostuvo que no existieron señales de alerta en el ámbito laboral. «Nunca vimos una situación extraña, sus compañeros nunca vieron algo mal», expresó, descartando indicios de conflicto interno.

Mientras tanto, en el barrio Curiyú, de donde era oriunda la joven, crece el reclamo de justicia. Vecinos y allegados exigen que la investigación avance hasta las últimas consecuencias y que se esclarezca el contexto real que rodeó la muerte de Daniela.