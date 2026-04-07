Férrea defensa policial tras la muerte de una agente y avance de la investigación

La muerte por autodeterminación de una joven agente policial de 21 años en un comercio céntrico de Chajarí generó conmoción en la comunidad y derivó en una investigación judicial y administrativa, mientras que el jefe departamental de Federación expresó un fuerte respaldo a sus subordinados.

El comisario mayor Luis Cristian Valdez Puente se refirió al caso y sostuvo que la causa está en manos de la Fiscalía, que intervino desde el primer momento. Además, indicó que se pusieron a disposición distintos elementos para el avance de la investigación.

El jefe policial explicó que el titular de la comisaría, Mauricio Maschio, entregó voluntariamente su teléfono personal y el institucional, al igual que otros registros clave, publicó Tal Cual.

También señaló que se aportaron los libros de ingreso y egreso del personal, junto con registros de cámaras de seguridad de la dependencia.

“Todo está a disposición de la fiscalía para tratar de determinar las causales de la decisión que tomó esta chica”, afirmó.

En paralelo, interviene la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos, que recopila información para esclarecer el hecho.

Respaldo a los funcionarios

En medio de versiones sobre posibles situaciones de hostigamiento, Valdez Puente manifestó su postura respecto a los efectivos involucrados. “Hasta que me demuestren lo contrario, estoy al lado de ellos 100%”, aseguró.

Comisaría de Chajarí

El jefe departamental confirmó que el sargento Leonard también fue pasado a disponibilidad, aunque remarcó que continuará respaldándolos mientras no se determinen responsabilidades.

“No soy de tomar decisiones apresuradas”, expresó, al tiempo que indicó que la comisaría de Chajarí quedó a cargo del subjefe de manera provisoria.

El hecho y la investigación

La agente, identificada como Giuliana Lezcano Balzer, fue hallada sin vida el jueves 2 de abril en el baño de un comercio ubicado en la intersección de avenidas 9 de Julio y Siburu, en pleno centro de Chajarí.

La joven formaba parte de la última promoción de la fuerza y cumplía funciones en la vía pública.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y autoridades judiciales para avanzar con las pericias correspondientes.

Salud mental en debate

El caso volvió a poner en agenda la situación de salud mental dentro de las fuerzas de seguridad.

Valdez Puente indicó que la institución cuenta con asistencia psicológica disponible las 24 horas para el personal, y que tras el hecho se intensificó el acompañamiento a los efectivos afectados.

“No soy especialista, pero tenemos un psicólogo a disposición”, señaló.

En ese marco, la reiteración de episodios similares generó preocupación y reabrió el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de contención, prevención y acompañamiento para los integrantes de la fuerza.