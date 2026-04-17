Camión cargado con una decena de autos 0 km quedó atascado en Ruta 18

Un camión portavehículos quedó atascado en la banquina de la ruta nacional 18, a la altura del kilómetro 198, en cercanías a San Salvador.

El hecho se registró alrededor de las 21.30 del jueves, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Policía se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un camión Volvo FH460 que trasladaba diez automóviles Fiat Cronos 0 km, con origen en Córdoba y destino final Brasil.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, el transporte pesado descendió hacia la banquina sin advertir que el terreno se encontraba barroso a raíz de las condiciones climáticas, lo que provocó que quedara atascado.

Desde la Policía se informó que el rodado no obstruía la circulación vehicular. No obstante, se implementó un operativo preventivo en la zona con el fin de garantizar la seguridad vial.

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