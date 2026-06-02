“Ha llegado a un punto crítico", advirtieron sobre el cierre de comercios en Paraná

La crisis económica en Paraná se profundiza y genera preocupación entre comerciantes, empresarios y trabajadores. La caída sostenida del consumo, la reducción de las ventas y el cierre de negocios forman parte de un escenario que, según referentes del sector, atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, analizó la situación actual y sostuvo que la ciudad no escapa al “complejo contexto económico” que afecta a gran parte del país. Sin embargo, consideró que esta crisis presenta características particulares que la diferencian de otras registradas en décadas anteriores.

“Estamos viviendo una crisis muy profunda, con connotaciones particulares, porque no es igual a las otras crisis que vivimos en tiempos pasados, que han sido grandes y algunas extraordinarias, pero siempre con características distintas”, señaló.

La caída del consumo y el cierre de locales

Benintende explicó que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector comercial es la fuerte reducción de dinero circulante, una situación que impacta directamente en las ventas de los comercios minoristas y en toda la cadena económica.

“La particularidad de esta crisis es la depresión notable en cuanto a la cantidad de dinero circulante y el monto de los volúmenes de venta de los comercios”, afirmó.

Según detalló, la situación afecta tanto a pequeños comerciantes como a distribuidores, mayoristas y numerosas pequeñas y medianas empresas radicadas en Paraná y su área metropolitana.

“Se ve notable esta carencia de actividad comercial. Los motivos son varios, atendibles o no atendibles, pero el resultado es que la situación ha llegado a un punto crítico donde los cierres de negocios, motivados en su mayoría por la falta de actividad, llevan a las situaciones que hoy observamos”, advirtió.

De acuerdo con los relevamientos que realiza la entidad, actualmente existen alrededor de 100 locales cerrados en el microcentro de la ciudad, cifra que aumenta aproximadamente un 25% si se consideran las áreas comerciales aledañas.

Un fenómeno que también se observa en otras ciudades

El dirigente empresarial comentó que recientemente participó de una reunión organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Rosario y observó una realidad similar.

“Tuve ocasión de recorrer Rosario y se ve notable la cantidad de cierres de locales también. Lo que pasa es que impacta de distinta forma por el volumen que tiene la población en una ciudad como Rosario frente a lo que somos nosotros aquí en Paraná”, expresó.

Para Benintende, la aceleración de los cierres comerciales se produjo especialmente durante el último tiempo y responde a múltiples factores económicos que afectan el funcionamiento cotidiano de las empresas.

“Históricamente esto ha venido en forma paulatina. Lo que pasa es que se aceleró mucho en el último tiempo”, sostuvo.

Frente a este escenario, también hizo referencia a los desafíos que plantea el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de que los negocios tradicionales adapten sus estrategias para mantenerse competitivos.

Adaptarse a los cambios y exigir igualdad de condiciones

El presidente del Centro Comercial señaló que el avance del e-commerce es un proceso irreversible y que los comerciantes deben incorporar nuevas herramientas para llegar a los consumidores.

“Hasta hace poco tiempo el cliente iba al comercio. Ahora la cosa se revirtió y es el comercio el que tiene que llegar al cliente. Esa reconversión es inevitable y hay que llevarla adelante”, afirmó.

No obstante, remarcó que más allá de los cambios tecnológicos, existe una preocupación vinculada a la falta de igualdad de condiciones para competir.

“Es muy importante lo que hay que hacer y con celeridad, porque hay que adelantarse a los problemas y no ir detrás de los problemas”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que las políticas públicas deben garantizar reglas claras para todos los actores económicos.

“Lo que hay que desarrollar en conjunto es la creación y el control de la igualdad de oportunidades. Mismas reglas para todos, mismos controles para la tributación y para todo lo que hay que aportarle al Estado. La situación es extremadamente asimétrica.”, afirmó.

Un llamado a fortalecer el comercio local

Benintende consideró que los pequeños y medianos comerciantes continúan siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico del país y cuestionó los beneficios que, según su visión, reciben algunos sectores concentrados de la economía.

Crisis en el comercio local: preocupación por cierres y caída de la actividad económica

“No se puede competir en esas condiciones porque hay muchas prebendas para grandes grupos económicos que hacen pingües negocios, sobre todo cuando estamos en épocas de crisis”, manifestó.

Además, rechazó la teoría del derrame económico y reivindicó el rol histórico de la clase media y de los pequeños emprendedores en la construcción del país.

“Ese derrame no existe. A este país lo formó la clase media, los pequeños y medianos comerciantes, los trabajadores y los inmigrantes”, sostuvo.

Finalmente, alertó sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan recuperar la actividad económica y evitar que continúe aumentando el número de comercios cerrados en la ciudad.