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Policiales Ocurrió en Gualeguaychú

Una mujer se hizo atender en el hospital y al retirarse, robó insumos del nosocomio

El hecho ocurrió en el sector de guardia del nosocomio de Gualeguaychú. La sospechosa fue identificada tras una denuncia y quedó supeditada a la causa judicial.

17 de Abril de 2026
El hecho ocurrió en el sector de guardia de un nosocomio.
El hecho ocurrió en el sector de guardia de un nosocomio. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió en el sector de guardia del nosocomio de Gualeguaychú. La sospechosa fue identificada tras una denuncia y quedó supeditada a la causa judicial.

La aprehensión por hurto en hospital de Gualeguaychú se produjo durante la tarde, cuando personal de Comisaría Primera intervino en el Hospital Centenario tras un presunto robo en el sector de guardia, dieron a conocer fuentes policiales.

 

Según se informó, al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con personal de seguridad privada, quien indicó que una paciente, antes de retirarse tras recibir el alta médica, denunció que otra mujer habría sustraído elementos del área de enfermería. Además, aportó una imagen que evidenciaría la maniobra.

 

Ante esta situación, los responsables de seguridad solicitaron a la sospechosa que exhibiera sus pertenencias, constatando en su mochila la presencia de diversos insumos médicos.

 

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la policía, que procedió conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía de turno. Se dispuso la recepción de la denuncia correspondiente, el secuestro de los elementos y su posterior restitución al hospital.

 

La mujer, de 34 años, fue aprehendida y trasladada a la Jefatura Departamental para su correcta identificación. Posteriormente, quedó alojada en la Comisaría de Minoridad.

 

La sospechosa quedó supeditada a la causa por el supuesto delito de hurto, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente el hecho.

Temas:

hospital Centenario mujer detenida
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