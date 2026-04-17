Gendarmería reforzó controles a hinchas en pasos fronterizos por partidos de fútbol

REDACCIÓN ELONCE
Gendarmería desplegó operativos en distintas provincias para supervisar traslados de simpatizantes para torneos de Conmebol. Hubo secuestro de droga, armas blancas y un detenido con pedido de captura.
Los operativos de seguridad en pasos fronterizos por eventos de fútbol se intensificaron esta semana en distintos puntos del país, en el marco del inicio de la fase de grupos de los torneos organizados por la Conmebol. La Gendarmería Nacional Argentina desplegó controles en regiones clave para supervisar el traslado de hinchas hacia partidos internacionales.
Las tareas se desarrollaron en provincias como Formosa, Entre Ríos, Jujuy y Salta, con presencia en pasos fronterizos estratégicos de ingreso y egreso del país. Los operativos fueron coordinados por la Dirección de Operaciones y el área de Eventos Deportivos, con el objetivo de prevenir incidentes en contextos de alta concurrencia.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dosis de marihuana, elementos corto punzantes ocultos en transportes públicos y detuvieron a un ciudadano argentino que registraba un pedido de captura vigente.
Controles en distintos puntos del país
En Formosa, personal del Escuadrón 16 “Clorinda” registró un importante movimiento de simpatizantes de Barracas Central y Rosario Central que viajaban hacia Paraguay para presenciar encuentros de Copa Libertadores. En ese contexto, se detectaron irregularidades en los colectivos inspeccionados.
En Entre Ríos, los controles se concentraron en el paso fronterizo con Uruguay, donde se supervisó el traslado de hinchas de Platense con destino a Montevideo, garantizando condiciones de seguridad durante el viaje.
En tanto, en Salta y Jujuy, efectivos de los escuadrones “Salvador Mazza” y “La Quiaca” realizaron inspecciones sobre transportes de pasajeros, con monitoreo constante para asegurar el orden en los desplazamientos.
Prevención y orden en eventos masivos
Desde la fuerza destacaron que los operativos permitieron reducir riesgos asociados a la circulación de grandes contingentes, además de ordenar el tránsito en zonas fronterizas con alta demanda.
Las acciones también incluyeron tareas de asistencia a los pasajeros, con controles documentales y verificación de condiciones de seguridad en los vehículos.
De esta manera, Gendarmería reforzó su presencia en escenarios vinculados al fútbol internacional, buscando garantizar la seguridad integral de los hinchas y el normal desarrollo de los eventos deportivos.