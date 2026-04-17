Atacaron con un hacha a una mujer en Santa Ana: hay preocupación por el estado de salud de la víctima

El ataque con hacha en Santa Ana dejó a una mujer internada con heridas en la cabeza y el brazo. Su familia denunció amenazas previas y espera estudios médicos clave.
Se produjo un ataque con un hacha en Santa Ana, que generó alarma tras un violento episodio ocurrido el domingo en un campo de esa localidad entrerriana, donde una mujer fue brutalmente agredida por su excuñado. La víctima, de apellido Galeano, resultó con heridas de consideración y permanece internada, mientras su familia aguarda resultados médicos para evaluar su evolución.
El hecho se produjo cuando la mujer se encontraba en su propiedad junto a su hija de 12 años y un adolescente de 15, amigo de la menor. Según relataron sus allegados, en ese contexto irrumpió en el lugar un hombre de apellido Perini, acompañado por otro sujeto, y ambos iniciaron el ataque.
De acuerdo a la información confirmada por familiares, el agresor mantenía conflictos previos con la víctima. La situación derivó en una agresión de extrema violencia, en la que se utilizaron distintos elementos, entre ellos un hacha.
Graves lesiones y traslado de urgencia
Como consecuencia del ataque, Galeano sufrió cortes profundos en uno de sus brazos, por los cuales debió recibir alrededor de 20 puntos de sutura. Además, presentó heridas en la cabeza y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.
Tras la agresión, la mujer fue trasladada por sus propios medios al hospital Santa Rosa, donde recibió las primeras curaciones. Sin embargo, con el paso de las horas su cuadro no mostró mejoría, lo que motivó una nueva consulta médica.
En las últimas horas, la víctima volvió a ser atendida y quedó internada debido a la persistencia de intensos dolores. En ese marco, los profesionales dispusieron la realización de una tomografía para evaluar posibles complicaciones internas.
Denuncia en curso y preocupación familiar
La familia de Galeano indicó que, una vez que su estado de salud lo permita, la mujer ampliará la denuncia por la gravedad de las lesiones sufridas. Por el momento, su condición física le impide avanzar con ese trámite judicial, detalló Chajarí al Día.
En paralelo, los allegados expresaron su preocupación por lo ocurrido y remarcaron que existían antecedentes de amenazas. “Estamos muy preocupados y vulnerables con esta situación”, sostuvo la hija de la víctima, quien además recordó que el agresor habría amenazado de muerte a su madre.