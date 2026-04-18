Detuvieron a dos hermanos por narcomenudeo en Victoria tras un allanamiento

Un operativo antidrogas realizado en la ciudad de Victoria culminó con la detención de dos hermanos acusados de comercializar estupefacientes, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:45, bajo la coordinación de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, con la colaboración del Grupo Especial y personal de Comisaría Suburbios. La intervención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías local.

Secuestro de droga y detenciones

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle América, entre Mitre y Congreso, donde los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, cannabis sativa (marihuana), recortes de nylon utilizados para fraccionamiento, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Foto: Jefatura Departamental Victoria

Durante el procedimiento, fueron identificadas seis mujeres —tanto mayores como menores de edad—, mientras que la Unidad Fiscal interviniente dispuso la detención de los dos principales sospechosos, de 29 y 33 años, quienes cuentan con antecedentes.

Ambos fueron trasladados a la Alcaldía de la Jefatura Departamental y quedaron a disposición de la Justicia, imputados por la presunta venta y distribución de drogas en el marco de la ley provincial de narcomenudeo.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de operativos responden a denuncias vecinales y forman parte de una estrategia sostenida para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.