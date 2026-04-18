Operativos policiales refuerzan la seguridad rural en el departamento Uruguay

La Policía de Entre Ríos llevó adelante un amplio despliegue preventivo en zonas rurales del departamento Uruguay, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos en áreas de campaña.

El operativo fue coordinado por el segundo jefe de la División Operaciones, bajo la supervisión del jefe de la Jefatura Departamental Uruguay, Esteban Allegrini, y contó con la participación de distintas dependencias, móviles y unidades especiales.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Controles en puntos estratégicos

Uno de los puntos de control se estableció en la intersección de la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta J, donde trabajaron efectivos de comisarías de la zona con apoyo del Grupo Especial. Posteriormente, los procedimientos se extendieron al camino que conecta Primero de Mayo con Villa Elisa, reforzando la presencia policial en ese corredor rural.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

En simultáneo, se realizaron controles en la intersección de la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Provincial 20, donde se intensificaron tareas de identificación de personas y vehículos.

Además, se desarrolló un operativo interdepartamental sobre la misma Ruta Provincial 20, con la participación de diversas unidades policiales, entre ellas la Brigada de Abigeato, especializada en la prevención de delitos rurales.

Desde la fuerza destacaron que estas acciones buscan fortalecer la presencia policial en zonas alejadas de los centros urbanos, brindar mayor tranquilidad a los vecinos y optimizar las tareas de prevención en todo el ámbito rural del departamento.