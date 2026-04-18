 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo sobre Ruta 18

Viajaban desde Concordia y quedaron demorados tras la detección de droga por un perro policía

El procedimiento se realizó durante un control policial en el acceso a General Campos. Los ocupantes de un auto fueron identificados tras detectarse cannabis sativa entre sus pertenencias.

18 de Abril de 2026
Operativo en Ruta 18.
Operativo en Ruta 18.

El procedimiento se realizó durante un control policial en el acceso a General Campos. Los ocupantes de un auto fueron identificados tras detectarse cannabis sativa entre sus pertenencias.

Dos personas que habían partido desde Concordia fueron demoradas este viernes durante un control vehicular realizado sobre la autovía de la ruta nacional 18, en el departamento San Salvador, tras detectarse la presunta tenencia de estupefacientes.

 

El procedimiento se desarrolló en horas de la tarde en la intersección de la autovía con el acceso a General Campos, en el marco de los operativos preventivos denominados “Rutas Seguras”.

 

 

Según se informó oficialmente, los involucrados se desplazaban en un automóvil Fiat Palio y tenían como destino final la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

 

El control y la intervención policial

 

Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron una actitud de nerviosismo por parte de los ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad.

 

Ante esa situación, se dio intervención al personal especializado de Drogas Peligrosas, que continuó con la requisa correspondiente en el lugar.

 

Perro polic&iacute;a que detect&oacute; la droga.
Perro policía que detectó la droga.

 

En ese marco, también participó el perro detector de narcóticos “Mike”, que marcó la posible presencia de sustancias prohibidas entre las prendas de uno de los viajantes que habían salido desde Concordia.

 

Qué secuestraron

 

Luego del procedimiento, los agentes incautaron un envoltorio que contenía material vegetal. Posteriormente, el reactivo realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para cannabis sativa, de acuerdo a la información brindada por fuentes policiales.

 

 

La mercadería fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

 

Desde la fuerza indicaron que la situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas iniciales en la causa. Los dos ocupantes del rodado quedaron correctamente identificados, mientras se analiza su situación procesal en el marco de la investigación.

Temas:

Concordia droga perro policía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso