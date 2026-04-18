Viajaban desde Concordia y quedaron demorados tras la detección de droga por un perro policía

Dos personas que habían partido desde Concordia fueron demoradas este viernes durante un control vehicular realizado sobre la autovía de la ruta nacional 18, en el departamento San Salvador, tras detectarse la presunta tenencia de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en horas de la tarde en la intersección de la autovía con el acceso a General Campos, en el marco de los operativos preventivos denominados “Rutas Seguras”.

Según se informó oficialmente, los involucrados se desplazaban en un automóvil Fiat Palio y tenían como destino final la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

El control y la intervención policial

Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron una actitud de nerviosismo por parte de los ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad.

Ante esa situación, se dio intervención al personal especializado de Drogas Peligrosas, que continuó con la requisa correspondiente en el lugar.

Perro policía que detectó la droga.

En ese marco, también participó el perro detector de narcóticos “Mike”, que marcó la posible presencia de sustancias prohibidas entre las prendas de uno de los viajantes que habían salido desde Concordia.

Qué secuestraron

Luego del procedimiento, los agentes incautaron un envoltorio que contenía material vegetal. Posteriormente, el reactivo realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para cannabis sativa, de acuerdo a la información brindada por fuentes policiales.

La mercadería fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que la situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas iniciales en la causa. Los dos ocupantes del rodado quedaron correctamente identificados, mientras se analiza su situación procesal en el marco de la investigación.