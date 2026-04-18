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Allanaron una vivienda de Colonia Avellaneda por narcomenudeo: "El resultado es satisfactorio", dijo jefe policial

La investigación comenzó hace un mes y este sábado los comandos de la Policía obtuvieron la autorización para realizar el operativo en el barrio 200 Viviendas. Identificaron a un hombre como el presunto responsable de la venta de marihuana en un domicilio particular.

18 de Abril de 2026
El operativo se realizó en un inmueble del barrio 200 Viviendas
El operativo se realizó en un inmueble del barrio 200 Viviendas Foto: Elonce

La investigación comenzó hace un mes y este sábado los comandos de la Policía obtuvieron la autorización para realizar el operativo en el barrio 200 Viviendas. Identificaron a un hombre como el presunto responsable de la venta de marihuana en un domicilio particular.

Personal de la Jefatura de Operaciones de la División Drogas Peligrosas llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle San Roque, en el barrio 200 Viviendas de Colonia Avellaneda en la tarde de este sábado, en el marco de una causa por narcomenudeo.

 

En ese sentido, Claudio Passadore, jefe de Drogas Peligrosas, dialogó con Elonce y explicó que la causa estaba en investigación, a cargo de la División Operaciones, hace aproximadamente un mes.

El jefe de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore
El jefe de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore

“Gracias a datos e información que nos llegó se comenzó a investigar. Hoy se obtuvo la orden de allanamiento, otorgada por el Dr. Garzón y la trabaja la Fiscalía especializada, a cargo del Dr. Alfieri”, señaló Passadore.

 

Tanto el fiscal como el delegado judicial Nicolás Gottig estuvieron presentes durante el operativo, que se realizó pasadas las 18:00 junto a la Compañía de Operaciones Especiales (COE) de la Policía de Entre Ríos.

 

Resultados del operativo

 

Passadore precisó que en la vivienda habita una sola familia, donde un hombre se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y quien estaba presente al momento del allanamiento. “Es mayor de edad, no tenemos antecedentes pero se van a averiguar, estamos esperando a finalizar el procedimiento para que la fiscalía determine las cuestiones a seguir”, señaló.

Por su parte, el comisario Juan Romero, jefe de Operaciones, indicó que el lugar funcionaba como “kiosco” de venta de marihuana. En el lugar se incautaron más de 600 gramos de la hierba y elementos de fraccionamiento como balanzas.

 

“Para nosotros el resultado del procedimiento es satisfactorio, estaba la persona señalada como la que comercializaba”, sumó.

El jefe de Operaciones, Juan Romero
El jefe de Operaciones, Juan Romero

Romero expresó la conformidad con el operativo y adelantó que aún restaba una parte de la requisa. “Hay otras cantidades y tenemos que buscar si hay dinero y armas”, mencionó.

 

“Lo que surge de la investigación es que el hombre comercializaba estupefacientes en esta vivienda”, subrayó.

 

Sobre la venta de estupefacientes, Romero reconoció que “se comercializan mucho las flores de marihuana” y aseguró que gran parte del comercio “es a través del delivery”, lo que dificulta conocer la trazabilidad de la droga. “Las personas se encuentran en la plaza, uno puede ser el que vende y otro el que no”, ejemplificó

Temas:

Colonia Avellaneda allanamiento narcomeneduo
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