Allanamientos en Concordia: secuestraron cocaína, marihuana y un arma robada a un comisario

Una investigación por amenazas y privación ilegítima de la libertad derivó en un importante operativo en Concordia, donde se realizaron tres allanamientos simultáneos con resultados positivos.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Jefatura Departamental Concordia, en conjunto con la fiscal Daniela Montangie y por orden del juez Francisco Ledesma.

Como saldo, hubo un detenido, el secuestro de un kilo de cocaína y el hallazgo de una pistola que había sido robada años atrás a un comisario de la Policía de Entre Ríos.

Dónde fueron los allanamientos

Los operativos se concretaron en domicilios ubicados en Perú y Rawson, Balcarce y Perú, además de una barbería situada en inmediaciones de Alberdi y Urquiza.

Durante las requisas, los investigadores encontraron distintos elementos de interés para la causa y profundizaron la pesquisa en torno al detenido.

El despliegue generó movimiento en distintos sectores de Concordia, donde intervino personal especializado.

Un kilo de cocaína y un arma con pedido de secuestro

Según se informó oficialmente, dentro de un Volkswagen Vento se secuestró un ladrillo compactado de cocaína con un peso de 1.026 gramos.

También se incautaron 13 gramos de marihuana y un teléfono celular.

Además, en el mismo vehículo fue hallada una pistola calibre 9 milímetros, modelo Hi-Power M95, que tenía pedido de secuestro desde el 28 de noviembre de 2018, luego de haber sido sustraída a un comisario de la fuerza provincial.

Junto al arma también encontraron un cargador con nueve cartuchos.

Un detenido con pedido de captura

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenó la detención de un hombre mayor de edad.

El sospechoso quedó imputado por portación de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, sobre él pesaba un mandamiento de captura y detención vigente, situación que también fue ejecutada tras los allanamientos en Concordia.