Siniestro vial en Ruta 127: una camioneta volcó en el puente del arroyo Tunas en Federal

Un siniestro vial en Ruta 127 dejó como saldo el vuelco de una camioneta en el puente del arroyo Tunas, en Federal, con un conductor herido leve.
El siniestro vial en Ruta 127 se registró este sábado minutos antes de las 11 de la mañana en el kilómetro 213 ½, a la altura del puente sobre el arroyo Tunas, en jurisdicción del departamento Federal. El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una firma agropecuaria y comercial de la zona y dejó como saldo al conductor con lesiones leves tras un violento vuelco.
Según el testimonio del conductor, un hombre de 44 años domiciliado en Colonia Federal, el accidente ocurrió cuando circulaba en sentido sur-norte y se encontró de frente con otro vehículo que habría invadido repentinamente su carril. Esta situación lo obligó a realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión frontal.
En ese intento por esquivar el impacto, el conductor volanteó hacia la banquina, lo que provocó que la camioneta impactara contra las barandas de contención del puente. A raíz del golpe, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando, quedando a varios metros de la cinta asfáltica con las ruedas hacia arriba y severos daños materiales.
Intervención policial y asistencia médica
Tras el siniestro vial en Ruta 127, personal de la Comisaría La Calandria llegó rápidamente al lugar junto con una ambulancia del hospital local. El conductor fue asistido en el sitio y posteriormente trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Federal para una evaluación más completa.
En el centro de salud, los profesionales médicos realizaron estudios de rutina para determinar la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, se confirmó que las heridas sufridas eran de carácter leve, lo que llevó alivio tanto al personal interviniente como a la familia del conductor.
El accionar de los servicios de emergencia permitió estabilizar la situación sin complicaciones mayores, pese a la violencia del vuelco y el riesgo que implicó el accidente en una zona de tránsito intenso.