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Un auto chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez: un hombre resultó lesionado

El incidente vial ocurrió en la intersección con Thomas Cochrane y demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios y del 107. Un hombre fue trasladado al Hospital San Martín.

18 de Abril de 2026
El accidente ocurrió en Avenida Ramírez y Thomas Cochrane
El accidente ocurrió en Avenida Ramírez y Thomas Cochrane Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

El incidente vial ocurrió en la intersección con Thomas Cochrane y demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios y del 107. Un hombre fue trasladado al Hospital San Martín.

El conductor de un automóvil Volkswagen Senda chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez y Thomas Cochrane en la noche de este sábado. En el lugar interviene una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Según informaron desde la institución, a raíz del accidente un hombre resultó lesionado y debió ser asistido. Dadas las heridas, fue evaluado por personal médico y fue trasladado al Hospital San Martín por el móvil 4 del servicio de emergencias 107.

Cr&eacute;ditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Hasta el momento no trascendieron los motivos de la colisión.

Temas:

Choque Avenida Ramírez
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