Un auto chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez: un hombre resultó lesionado

El incidente vial ocurrió en la intersección con Thomas Cochrane y demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios y del 107. Un hombre fue trasladado al Hospital San Martín.
El conductor de un automóvil Volkswagen Senda chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez y Thomas Cochrane en la noche de este sábado. En el lugar interviene una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.
Según informaron desde la institución, a raíz del accidente un hombre resultó lesionado y debió ser asistido. Dadas las heridas, fue evaluado por personal médico y fue trasladado al Hospital San Martín por el móvil 4 del servicio de emergencias 107.
Hasta el momento no trascendieron los motivos de la colisión.