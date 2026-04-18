Un auto chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez: un hombre resultó lesionado

El conductor de un automóvil Volkswagen Senda chocó contra un poste de alumbrado público en Avenida Ramírez y Thomas Cochrane en la noche de este sábado. En el lugar interviene una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Según informaron desde la institución, a raíz del accidente un hombre resultó lesionado y debió ser asistido. Dadas las heridas, fue evaluado por personal médico y fue trasladado al Hospital San Martín por el móvil 4 del servicio de emergencias 107.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná

Hasta el momento no trascendieron los motivos de la colisión.