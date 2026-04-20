Tenía 20 vacas, le robaron cinco y detuvieron a los “cuatreros” tras persecución, pero están libres: uno es expolicía

Robo de ganado en Federación. Un nuevo caso de abigeato volvió a encender la alarma en el norte de Entre Ríos. Esta vez, la víctima fue un pequeño productor de la zona de la Reserva Chaviyú, un paraje cercano a Federación, que en apenas una semana sufrió el robo y la faena de gran parte de su pequeño rodeo de 20 vacunos. Por miedo, el productor prefirió no dar la cara.

El episodio ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles de la semana pasada. Según contó el productor citrícola y ganadero Víctor Hugo Pezzellato, de la Asociación de Productores Rurales de Federación, los delincuentes ya habían golpeado días antes: “La semana pasada le faenaron dos y cuatro la previa, le rompieron candados para entrar al corral y le robaron las puertas de una manga”.

Esta vez, sin embargo, hubo una persecución. Personal de la Policía y de la brigada de Abigeato intentó interceptar a los ladrones en la zona de Federación, pero estos escaparon en una Volkswagen Amarok con un carro acoplado donde transportaban los animales. La fuga se extendió durante casi 50 kilómetros, hasta cercanías de Colonia Belgrano, casi llegando a Chajarí, donde finalmente fueron detenidos.

Recuperaron la libertad

Pezzellato destacó el accionar policial: “Actuaron con todo el riesgo, en una noche de lluvia y con caminos complicados, sin saber bien a quién perseguían. La verdad que fue excelente. Lo que sabe ahora es que, encima, uno de los detenidos es un ex funcionario de la fuerza pública, es decir, policía”, dijo a Bichos de Campo.

Pero la bronca grande llega después. Según relató “en menos de 24 horas los detenidos recuperaron la libertad por decisión judicial. Intervinieron en el caso la fiscal Josefina Penón y el juez Rondoni Caffa, ambos de Federación”, quienes dispusieron la liberación bajo el argumento de que las pruebas no eran suficientes y que correspondía una prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.

“Más prueba que una camioneta con un carro y dos animales arriba, no sé qué puede haber”, cuestionó Pezzellato, visiblemente molesto. “Te da impotencia, porque la policía todavía no había terminado el papeleo y estas personas ya estaban en su casa”.

“Es una tristeza”

El productor afectado no es un gran establecimiento. Trabaja en una quinta cítrica y tiene un pequeño campo alquilado donde mantiene su rodeo, que representa —según describió Pezzellato— “los ahorros de toda su vida para cuando se jubile”. En ese contexto, la pérdida de cinco animales en pocos días implica un golpe devastador.

“Es una tristeza. No es alguien que tenga 200 vacas, es un productor chico, y en una semana le llevaron casi el 50% de lo que tenía. Evidentemente tienen plata para andar en una Amarok, y seguro es la primera vez que los agarran, pero no la primera que hacen esto”, remarcó.

El caso, además, no es aislado. Según el propio Pezzellato, el abigeato es un problema recurrente en la zona: “El año pasado hubo más de 28 casos de distintas magnitudes, incluso algunos con violencia. Después se reforzaron los controles y había bajado, pero esto vuelve a preocupar”.

“El productor se cansa de hacer denuncias”

A eso se suman otros delitos rurales, como el robo de herramientas, baterías, tractores y equipos en quintas citrícolas, una problemática que también afecta a los productores de la región.

El reclamo, en este caso, apunta directamente a la Justicia. “No puede ser que en menos de 24 horas estén libres. El productor se cansa de hacer denuncias y después pasan estas cosas”, sostuvo Pezzellato. Y advirtió sobre el riesgo latente: “Si te encontrás con esta gente en el campo, no sabés cómo puede terminar. Ya ha habido hechos graves en la zona”, dijo a Bichos de Campo.

La sensación que queda entre los productores es de desprotección. “Te quedás con la bronca de que los agarraron, pero hoy ya están de vuelta en la casa, casi listos para salir otra vez”, resumió.