Confirmaron que planeaban trasladar a Brasil a joven entrerriana secuestrada por su pareja

La Justicia Federal avanzó con rapidez en la investigación por el caso de trata de personas que conmociona a Concepción del Uruguay. Este sábado fue indagado el acusado de haber secuestrado y explotado sexualmente a una joven de 33 años, quien había desaparecido a fines de abril y fue rescatada días atrás en la provincia de Buenos Aires, publicó 03442.

El sospechoso está imputado por los delitos de captación, traslado y sometimiento bajo la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual. Tras la audiencia, se dispuso que continúe detenido de manera preventiva en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.

Tribunales de Concepción del Uruguay

Cómo encontraron a la mujer

El caso tomó visibilidad pública el pasado 3 de junio, durante la marcha de Ni Una Menos, cuando la hermana de la víctima realizó un desesperado pedido de ayuda. Según relató, la joven —quien padece una patología neurológica y requiere medicación crónica— estaba desaparecida desde el 28 de abril, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.

Ante la sospecha de que el captor planeaba trasladarla hacia Brasil, la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay activó un operativo urgente en conjunto con fuerzas de seguridad. La investigación, encabezada por la fiscal Josefina Minatta, permitió localizar a la víctima en una vivienda de General Rodríguez.

Foto: El Miércoles

Durante el allanamiento, se constató que la joven se encontraba privada de su libertad, aislada de su entorno y siendo sometida a explotación sexual en condiciones extremadamente precarias, informó 03442.

Pedido de captura nacional e internacional

Con las pruebas reunidas, la jueza federal Analía Ramponi ordenó la captura nacional e internacional del acusado, además de la prohibición de salida del país. El hombre fue detenido el jueves gracias a un operativo conjunto con la Policía bonaerense, mientras que Prefectura Naval Argentina llevó adelante el procedimiento en el domicilio donde estaba cautiva la víctima.

En cuanto a la joven, se confirmó que ya fue trasladada nuevamente a Concepción del Uruguay, donde permanece contenida por su familia. Equipos interdisciplinarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas comenzaron a asistirla para su recuperación física y psicológica.