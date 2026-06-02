Femicidio de Agostina: Desplazaron a concejal cordobés tras polémicas declaraciones sobre Claudio Barrelier

En las tarde de este martes, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, resolvió que Raúl La Cava retome su banca en el Concejo Deliberante, una decisión que tendrá como consecuencia directa la salida de Ricardo Moreno del cuerpo legislativo municipal.

La medida se concretará el próximo jueves y se produce en medio de la controversia desatada por las declaraciones públicas de Moreno, quien reconoció haber recomendado el ingreso de Claudio Barrelier a la Municipalidad de Córdoba, publicó Cadena3.

Barrelier se encuentra detenido e imputado como principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida este sábado.

La situación generó una fuerte reacción política y social debido a que el acusado había desempeñado funciones dentro de la órbita municipal antes de ser arrestado por el caso que conmociona a la provincia.

El reconocimiento que desató la polémica

La posición de Ricardo Moreno dentro del oficialismo comenzó a debilitarse luego de que admitiera públicamente haber facilitado el ingreso laboral de Claudio Barrelier al municipio.

Según trascendió, el concejal realizó declaraciones que generaron un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y sociales. En un audio que posteriormente se viralizó, Moreno intentó explicar las circunstancias que rodearon la incorporación de Barrelier a la administración pública.

“Así como entra un pibe, entran 500 a la administración pública. De 500, uno está dentro de lo que es el juego, hermano”, afirmó.

En el mismo mensaje también sostuvo: “Lo hice entrar con un certificado en blanco”, dando a entender que al momento de la incorporación no existían impedimentos formales que alertaran sobre antecedentes del postulante.

Sin embargo, posteriormente trascendió que Barrelier registraba antecedentes judiciales, entre ellos una causa por privación ilegítima de la libertad de una joven que logró escapar de una vivienda donde presuntamente permanecía retenida.

La decisión de Passerini y el reordenamiento político

Frente al creciente costo político que generó el caso, Daniel Passerini decidió poner fin a la licencia de Raúl La Cava y ordenar su regreso al Concejo Deliberante.

La medida implica una reconfiguración inmediata dentro del cuerpo legislativo municipal y deja sin espacio a Moreno, cuya continuidad había quedado bajo cuestionamiento luego de la difusión de sus declaraciones.

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Desde distintos sectores se interpretó la decisión como un intento del Ejecutivo municipal de tomar distancia de la polémica generada por el vínculo entre el edil y el principal acusado por el crimen.

Un caso que sigue generando repercusiones

Mientras la investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando, las derivaciones políticas del caso siguen sumando capítulos.

En medio de la controversia, otro de los fragmentos del audio difundido también despertó críticas. Allí, Moreno expresó: “Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conoce más gente de la que me conocía”.

Las declaraciones incrementaron el malestar y aceleraron las definiciones políticas dentro del oficialismo municipal, que buscó dar una respuesta institucional ante el impacto generado por el caso.