La Red por la Infancia instó a trabajar en la prevención de violencia en escuelas: “No podemos quedarnos con el alerta”

La violencia en las instituciones educativas, tras el caso fatal de San Cristóbal, el reciente episodio de un joven que atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de jóvenes y adultos de Gualeguaychú, y las numerosas amenazas en baños de establecimientos en distintas provincias, han encendido una señal de alarma a nivel nacional. La reiteración de estos episodios no solo afecta el normal desarrollo de las clases, sino que instala un clima de incertidumbre que impacta directamente en estudiantes, docentes y familias.

En las últimas semanas, mensajes intimidatorios escritos en paredes y puertas de sanitarios escolares se multiplicaron en diferentes puntos del país. Estos hechos, muchas veces replicados o inspirados por contenidos digitales, generan temor y obligan a activar protocolos de seguridad, suspender actividades y reforzar controles en los establecimientos educativos.

Frente a este escenario, Paula Wachter, directora de la Red por la Infancia, aportó una mirada clave para comprender el fenómeno. “Con toda esta ola de hechos que han sucedido se ha caído un velo acerca de lo que realmente está ocurriendo en la vida digital de los chicos, y cómo eso impacta en la vida diaria que vemos”, planteó a Elonce.

Un fenómeno que expone nuevas vulnerabilidades

La especialista advirtió sobre el desconocimiento adulto frente a estos riesgos: “Tenemos que tomar realmente dimensión de los peligros a los cuales están expuestos los chicos a través de un celular. Muchas veces los minimizamos, no los dimensionamos correctamente y no estamos acompañándolos”.

En este sentido, explicó que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática más amplia: “La violencia entre entornos digitales y la violencia entre pares son dos fenómenos que están creciendo a nivel global. Ya ni siquiera estamos hablando de la Argentina”.

Además, subrayó la dificultad para intervenir a tiempo: “Hay dos dificultades, una de los adultos para hablar con los chicos y otra de los chicos para saber pedir ayuda. En el 85% de los casos, cuando les sucede algo, no piden ayuda a los adultos”.

El desafío de prevenir y actuar a tiempo

Para Wachter, la reacción inmediata ante las amenazas no es suficiente. “Lo peor que puede pasar es que nos hayamos quedado con el alerta y en esta primera reacción inmediata. Sería la peor lectura que podríamos hacer de esto”.

En cambio, propone transformar la preocupación en acción concreta: “Más que nunca puso en evidencia la necesidad de trabajar fuertemente en la prevención, en programas educativos y de sensibilización para docentes, padres y chicos para poder llegar antes”.

También remarcó la importancia de políticas públicas integrales: “Mientras el Estado diseña políticas públicas urgentes, es clave generar educación digital integral y dispositivos de salud mental para brindar contención”.

Entre lo digital y lo real: una frontera que desaparece

El análisis de la especialista apunta a un cambio de paradigma: “Lo que sucede en el mundo físico se interrelaciona y amplifica lo que sucede en el mundo digital y a la viceversa. Estas barreras ya no existen más”.

En esa misma línea, un episodio reciente en Gualeguaychú reforzó la preocupación: en una escuela de jóvenes y adultos, un alumno de 20 años llevó cadenas al establecimiento e hirió a nueve personas, evidenciando que la problemática excede a la infancia y alcanza también a otros niveles educativos.

Consultada sobre este caso, Wachter advirtió: “Esto está atravesando transversalmente a toda la juventud y la infancia. Tenemos que dimensionar correctamente, sin una conducta alarmista, que hay un riesgo muy real que se está llevando puesta generaciones de jóvenes y adolescentes”.

Además, dejó un mensaje claro para las familias y la sociedad en su conjunto: “La única manera de salir adelante es poder generar información, diálogo y contención a estos chicos para que no encuentren este tipo de conductas como forma de expresar lo que les pasa internamente”.

Amenazas y violencia en escuelas: crece la preocupación

Finalmente, la especialista también destacó una herramienta concreta desarrollada por Red por la Infancia para acompañar a las familias: la plataforma ReConectate. Se trata de un sitio gratuito que reúne guías prácticas, contenidos educativos y recursos para madres, padres y docentes, con el objetivo de comprender y prevenir los riesgos en entornos digitales. La propuesta incluye materiales adaptados por edades, orientaciones para detectar señales de alerta, configurar dispositivos de manera segura y actuar frente a situaciones de riesgo.

Wachter lo explicó así: “Muchos adultos sienten que carecen de herramientas para proteger a los chicos de riesgos que desconocen”, por lo que la iniciativa apunta a brindar información clara y estrategias concretas para fortalecer el acompañamiento y el diálogo en el ámbito familiar.