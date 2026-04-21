Violento ataque con cadena en escuela de Gualeguaychú dejó nueve heridos

Un joven atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú, generando un violento episodio dentro de la ESJA N°26.
Un joven atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú, en un violento episodio ocurrido el lunes por la noche dentro de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 Anexo Gualeyán. El hecho generó alarma entre docentes y estudiantes, y terminó con la aprehensión del agresor por parte de la Policía.
El incidente se registró en el establecimiento ubicado en Perigán 2300 y Empleados Municipales, cuando un alumno de 20 años comenzó a agredir físicamente a varios compañeros utilizando una cadena de moto. Las víctimas, según la investigación, tienen entre 18 y 52 años e incluyen tanto mujeres como varones.
Todo comenzó con un llamado de urgencia a la comisaría Novena realizado por el equipo directivo de la institución. El personal escolar alertó que un joven estaba golpeando a otros estudiantes dentro del edificio, lo que motivó la inmediata intervención policial.
Intervención policial y escenas de tensión
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un escenario de desorden generalizado en varias aulas y al menos nueve personas con lesiones de distinta consideración. Sin embargo, el agresor ya se había retirado del establecimiento a bordo de una motocicleta.
Minutos más tarde, el joven regresó a la escuela en el mismo vehículo con la aparente intención de reingresar al edificio, lo que permitió su detención por parte del personal policial que permanecía en la zona. La situación generó momentos de tensión entre la comunidad educativa.
Durante el procedimiento, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a revisar su motocicleta de 110cc, donde encontraron en el baúl la cadena presuntamente utilizada en el ataque, señaló R2820.
Investigación y posibles causas del hecho
Según los primeros datos de la investigación, el episodio habría tenido su origen en una discusión previa vinculada a conductas de riesgo dentro del establecimiento. En particular, se habría mencionado una conversación entre docentes y alumnos sobre maniobras peligrosas realizadas con motocicletas en el predio escolar.
Ese intercambio previo podría haber actuado como detonante del violento accionar del joven, aunque las autoridades continúan recabando testimonios para esclarecer con precisión lo ocurrido.