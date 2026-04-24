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Policías salvaron a una bebé que se había ahogado con leche en Paraná

Policías llegaron hasta una vivienda de calle Libertad donde una recién nacida se había ahogado con leche. Mientras la llevaban al hospital, le hicieron RCP y la pequeña pudo reaccionar.

24 de Abril de 2026
La pequeña quedó internada en el San Roque
La pequeña quedó internada en el San Roque

Policías llegaron hasta una vivienda de calle Libertad donde una recién nacida se había ahogado con leche. Mientras la llevaban al hospital, le hicieron RCP y la pequeña pudo reaccionar.

En la noche del jueves, policías de Paraná salvaron la vida de una bebé que se había ahogado con leche materna y tenía dificultades para respirar en una vivienda ubicada sobre calle Libertad.

 

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una joven de 24 años con su hija de apenas cinco días de vida en brazos. La recién nacida se había ahogado mientras era amamantada, lo que generó una situación de extrema urgencia.

 

Ante el cuadro, los funcionarios decidieron trasladar de inmediato a la menor junto a sus padres hacia el Hospital materno infantil San Roque.

Durante el trayecto, el personal policial realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de asistir a la bebé, que presentaba dificultades para respirar. Como resultado de la intervención, la niña logró reaccionar antes de arribar al nosocomio.

 

Una vez en el hospital, la recién nacida fue atendida por el equipo médico y quedó internada para su observación. Según se indicó, la beba se encuentra estable y continuará bajo asistencia mientras se le realizan los estudios correspondientes para evaluar su evolución. Elonce.com

 

Temas:

RCP policía emergencia hospital San Roque beba Paraná
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