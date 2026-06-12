UADER realizará feria de emprendedores con jornada de salud y desparasitación de animales

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud realizará el próximo martes 16 de junio una jornada abierta a toda la comunidad que combinará una feria de emprendedores, actividades vinculadas a la salud integral y una campaña gratuita de desparasitación para animales de compañía.
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud realizará el próximo martes 16 de junio una jornada abierta a toda la comunidad que combinará una feria de emprendedores, actividades vinculadas a la salud integral y una campaña gratuita de desparasitación para animales de compañía.
La propuesta se desarrollará entre las 11 y las 18 horas en el campus ubicado en calle Espejo. Desde la institución destacaron que la iniciativa nació a partir de un proyecto impulsado por estudiantes y que luego fue acompañado por distintos espacios de la facultad.
Durante la jornada habrá stands de emprendedores con diversas propuestas gastronómicas y comerciales. Los asistentes podrán recorrer puestos con alimentos, productos de perfumería, bijouterie y accesorios, entre otros artículos.
“Simplemente es poder hacerle la invitación a aquellos y aquellas que se quieran acercar con el mate. Va a haber una feria de emprendedores donde van a encontrar de todo”, indicaron los organizadores a Elonce.
Además, se instalará un espacio informativo para dar a conocer las carreras que se dictan en la facultad y acercar a los visitantes las distintas propuestas académicas disponibles.
Uno de los atractivos principales será una jornada gratuita de desparasitación para perros y gatos, que se realizará entre las 11 y las 12:30, por orden de llegada.
Lía Cáceres, estudiante de Higiene y Salud Animal e integrante de la agrupación estudiantil MEDUS, explicó que la actividad formará parte de una propuesta de “una sola salud”, integrando la salud humana y animal. “Invitamos a la comunidad a que traigan sus animales, perro o gato”, señaló.
También participarán organizaciones dedicadas al rescate y cuidado animal.
Los organizadores brindaron una serie de recomendaciones para quienes concurran con animales: “Si vienen con sus gatos les pedimos que los traigan en una portadora, una transportadora, un bolso, una mochila o puede ser bolsa de arpillera. Esto es más que nada para evitar los escapes de los gatos”, explicó Cáceres.
Respecto a los perros, recordó que “siempre hay que tener en cuenta que hay que traerlos con collar y correa y, si es posible, un animal grande que no se conoce mucho su carácter, tener un bozal”.
Finalmente, desde la facultad destacaron que el evento busca fortalecer el vínculo con la comunidad y dar a conocer las instalaciones del nuevo campus. “Es una gran oportunidad para que todos los vecinos de la zona conozcan el predio, se informen un poco y puedan disfrutar de este espacio”, señalaron, al tiempo que reiteraron la invitación para que estudiantes, vecinos y familias participen de la jornada.