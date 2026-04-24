Operadora del 911 ayudó a salvar la vida de un bebé: “Terminé hablando como mamá”, dijo

La sargenta Milena Fernández, con 19 años de servicio en la fuerza policial de Córdoba asistió telefónicamente al rescate de un bebé de sólo dos semanas que había dejado de respirar.

Relató la desesperación de Anabel, la madre del niño, quien llamó al 911 cuando el pequeño Iván se ahogó con leche y dejó de respirar.

A pesar de su vasta experiencia y de atender cientos de llamadas por turno, Milena confesó que fue la situación más sensible de su carrera debido a la corta edad del lactante.

El mayor desafío inicial fue romper el bloqueo emocional de la madre, quien se encontraba en una crisis total.

Fernández explicó que, para poder salvar al bebé, primero debió "rescatar" a la mamá, logrando calmarla al llamarla por su nombre y brindarle contención emocional.

"Me puse en el lugar de ella; sabía que era la única persona en ese lugar para salvar a su hijo", recordó la sargenta, quien, además, destacó que su propia experiencia como madre de cuatro hijos le permitió empatizar profundamente con la situación y sacar fuerzas para guiar el proceso.

La sargenta detalló paso a paso las maniobras de primeros auxilios que dictó a través del teléfono: primero, indicó poner al bebé boca abajo para palmearle la espalda, buscando desobstruir las vías aéreas. Al notar que el niño seguía morado y no reaccionaba, Milena mantuvo la templanza y ordenó iniciar maniobras de RCP, instruyendo a la madre a presionar con dos dedos el pecho del recién nacido.

El momento culminante llegó cuando se escuchó el llanto de Iván a través de la línea, un sonido que Milena describió como una sensación de alivio y felicidad única.

Tras la llegada del móvil policial y el inicio del corte sanitario hacia la clínica, el estrés de la situación impactó en la operadora.

Milena relató que, una vez finalizada la llamada, debió levantarse de su cabina para "oxigenarse" por indicación de su coordinador, ya que la tensión había sido extrema.

"La procesión va por dentro", señaló al recordar cómo pasó de ser la "Milena policía" a la "Milena mamá" durante los minutos que duró la emergencia, sintiendo que el éxito de la intervención le devolvió un regocijo inmenso al alma.

Finalmente, la sargenta destacó la importancia de la capacitación constante en el 911, una labor que calificó como una "montaña rusa" de emociones, donde cada segundo cuenta.

Tras la viralización del audio en las redes de Cadena 3, Fernández recibió miles de mensajes de agradecimiento, aunque ella prefirió atribuir el desenlace a una instancia superior.

"Son cosas guiadas por Dios", concluyó, emocionada, mientras espera con ansias el momento de conocer personalmente a Iván y a su madre para sellar con un abrazo esta experiencia que le cambió la vida.